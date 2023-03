Investiga Poder Judicial a secretaria "influyente" que armó escándalo en Benigno Arriaga

El Consejo de la Judicatura investiga el incidente en que se vio involucrada una trabajadora del Poder Judicial el martes, informó la magistrada María Manuela García Cázares, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

Este martes, una secretaria capturista del Poder Judicial chocó contra otro vehículo en la intersección de Juegos Olímpicos y Benigno Arriaga y quiso darse a la fuga para evitar hacerse responsable de los daños, en su intento de huída se llevó a la otra conductora sobre el cofre de la camioneta y cuando testigos de los hechos la obligaron a detenerse, los amenazó con meterlos a todos a la cárcel usando sus influencias en el Poder Judicial.

Cuestionada al respecto, García Cázares informó que el Poder Judicial tomó conocimiento de los hechos a través de las notas periodísticas que se divulgaron sobre el incidente, y que este jueves se instruyó al Consejo de la Judicatura para que inicie una investigación al respecto para saber qué fue exactamente lo que pasó.

Señaló que independientemente de que los hechos no ocurrieron en sus instalaciones, “como funcionarios del Poder Judicial no podemos hacer uso de una cuestión de prepotencia porque somos población como cualquier otro, y no porque se trabaje en una institución vamos a hacer alarde de ello”.

García Cázares agregó que “es totalmente reprochable” que ocurran este tipo de situaciones, mismas que no se pueden permitir, por lo que también invitó a la víctima a que comparezca en la Presidencia del Poder Judicial para que dé su versión de lo que pasó.

