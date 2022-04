Interapas debe responder ante gravedad por falta de agua: MORENA

El diputado de MORENA Antonio Lorca Valle exigió al INTERAPAS que responda a los ciudadanos ante la falta de agua potable que se agudizó y provocó el asesinato del conductor de una pipa, ya que mientras no se diga la verdad y se pongan en marcha las soluciones, la inconformidad escalará.

Las autoridades deben hablar con la verdad a los habitantes de las colonias que no tienen agua potable, sin crear falsas expectativas, sobre la gravedad del problema, si habrá tandeo, cuánto durará y si hay posibilidades de solucionar el problema o no, para evitar que haya problemas más graves.

El vocal de la Comisión del Agua expuso que es evidente que las pipas no solucionan de fondo y raíz el problema de la falta de agua, por ello, el INTERAPAS debe a cercarse a la gente, platicar y buscar otras maneras de remediar el problema, hablando con la verdad sobre las posibles soluciones pero sin generar falsas expectativas.

El problema radica en que la situación se deja de lado, no se atiende y tampoco se platica con los ciudadanos, “hay que saber qué están sintiendo, qué esperan y cómo atender este tema, con pipas es complicado porque apenas llega y en tres casas se acaba, no hay otro camino más que trabajar”.

Antonio Lorca lamentó los hechos donde perdió la vida el conductor de una pipa y dijo que, sin justificar lo ocurrido, la gente se desespera por la falta de agua, luego las autoridades les hacen promesas que no cumplen y es como el conflicto va escalando; nadie puede vivir sin agua y hay que administrar la poca que hay.

A la gente no se le puede decir que tendrá agua tal día cuando no es cierto, se le debe explicar que habrá tandeo, que haya evidencia de esos compromisos para que conste que hay información y calmar cualquier indicio de violencia, aunque mientras no haya agua los ciudadanos no estarán tranquilos.

El INTERAPAS viene de una administración de saqueo, aviadurías y malas condiciones en general, pero también sus directivos tienen la responsabilidad de dar la cara y solucionar el problema.

