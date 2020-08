Integrantes del CAP se manifiestan en Sedesore

Integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP) se manifestaron en al Secretaría de Desarrollo Social Regional (Sedesore) para pedir respuesta a demandas que plantearon el año pasado, sin embargo la dependencia estatal aclaró que ya no es posible debido a que se suspendieron esos programas del gobierno federal.

Este martes, un grupo de personas pertenecientes al CAP se manifestaron en la Sedesore e impidieron la entrada de personas al lugar; Miriam González, integrante del CAP, explicó que su protesta fue debido a que hace tiempo plantearon diferentes solicitudes que no han tenido solución.

Local Subirá a más de 50 mil, el número de pobres: Elías Sánchez

Explicó que las solicitudes son de vivienda, estufas ecológicas, cemento y despensas, y aunque reconoció el riesgo que representa el que hagan este tipo de actividad durante la pandemia, justificó que se vieron obligados al no tener respuesta de las autoridades.

Al respecto, al Sedesore confirmó que se recibieron solicitudes por parte de esta organización el año pasado, sin embargo aclaró que los manifestantes entregaron la documentación de manera tardía y ya no pudieron ser ingresados a los programas, además de que por ejemplo, para estufas ecológicas el gobierno federal ya no contempla la aplicación de recursos a ese rubro este año.

Los manifestantes solicitaron en noviembre alrededor de 300 estufas, sin embargo entregaron sólo 200 formatos de solicitud apenas en enero, y este año el gobierno federal ya no contempla apoyo para dicho programa, por lo que ya no se les puede otorgar, mientras que en lo que respecta a vivienda, es necesario que cuenten con título de propiedad, y muchos carecen del mismo, por lo que no se les puede entregar el apoyo.