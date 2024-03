Insuficientes, políticas pro participación política de mujeres indígenas en SLP

La maestra Palmira Flores García, integrante de la comunidad Triqui, señaló que las acciones afirmativas para garantizar la participación de las mujeres indígenas en la vida pública, son insuficientes porque la brecha de la desigualdad es muy amplia y requiere de mayores esfuerzos.

En el marco de un taller de capacitación a mujeres de las comunidades Tének y Náhuatl realizado en el Congreso del Estado, la especialista en estos temas señaló que “son mucho los obstáculos que tenemos como mujeres indígenas para garantizar la participación efectiva”.

Maestra Palmira Flores García, integrante de la comunidad Triqui / Nahum Delgado

“Los más fuertes son los que tienen que ver con brechas de género, que por los mismos roles que se asignan desde las comunidades no podemos participar porque nuestros roles están asignados a otro espacio. Y por otra, una brecha cultural que a veces se justifica mucho el no participar, porque se dice que tiene que ver con una cuestión de usos y costumbre del pueblo al que pertenecemos”.

Añadió que “lo cierto es que no es así, sin embargo, esas brechas también nos ayudan a considerar que hay dos visiones distintas sobre lo que es participar para las propias mujeres de comunidades indígenas, para lo que significa participar para el Estado, en este caso los Congresos, los partidos políticos, porque el hecho de que las mujeres no estemos en el espacio público, no significa que no participemos dentro de las comunidades, sino que la forma de participación es distinta”.

Maestra Palmira Flores García, integrante de la comunidad Triqui / Nahum Delgado

Las cuotas para garantizar la participación de las personas indígenas en la política son acciones insuficientes, “se han pensado como una medida afirmativa para lograr la participación efectiva, sin embargo, en la realidad nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, las pocas que han podido llegar al espacio, muy pocas son las que realmente toman decisiones. Más bien, son muchas brechas las que tenemos pendientes y entonces hay que aprender el lenguaje del Estado, de las instituciones, de los partidos, es una dinámica diferente a la que quizás no estamos acostumbradas dentro de la comunidad”.

“Quedan muchos pendientes, no solamente basta con esas medidas afirmativas, sino que sea más una cuestión integral, no hay que mejorar la educación de las mujeres para que la participación realmente tenga un impacto positivo”, señaló la maestra Palkmira Flores.