Se presenta el libro Los Derechos de Acceso a la Justicia de los pueblos Indígenas

Este viernes 02 de febrero a las 19:00 horas, se presentará en el Museo del Ferrocarril el libro “Los Derechos de Acceso a la Justicia a través de la Jurisdicción del Estado y de Consulta, de los pueblos Originarios y personas Indígenas, su trasgresión por las autoridades de San Luis Potosí”, de la autoría del licenciado Ramón Sandoval Hernández, Magistrado de la sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí.

En entrevista con El Sol de San Luis, el abogado Sandoval Hernández con maestría en Administración Pública del Trabajo, comentó que la publicación de su libro nace con el objetivo de mostrar la sistemática y reiterada violación a los derechos a la consulta y a la jurisdicción del Estado por parte de las autoridades administrativas y judiciales a los pueblos y comunidades indígenas de San Luis Potosí.

Bertha Escalante | El Sol de San Luis

“En el contexto actual, las personas indígenas en San Luis Potosí, no tienen pleno acceso a la jurisdicción del Estado, porque si bien se cuenta con una amplia legislación secundaria, no se le ha dado un efectivo cumplimiento, es el caso de los traductores y los peritajes, pues salvo esfuerzos individuales de algunos funcionarios e instituciones no se han generado los mecanismos expeditos para garantizar la asistencia durante los procesos”.

Comenta en entrevista que se incluye en el libro, el antropólogo Agustín Ávila Méndez del Colegio de San Luis. En el texto de más de 230 páginas, se da cuenta de fallos del sistema para la impartición de justicia a habitantes del estado, donde los usos y costumbres juegan un papel preponderante en la vida diaria y en el cómo se manejan los temas de delito.

Otro de los aspectos que destacan, es la falta de asistencia de conocedores –interpretes- traductores y defensores- en cultura, usos y costumbres, y lenguas indígenas, cuando alguna persona de este sector es detenida por alguna falta o delito, para garantizarles tanto su defensa como un proceso equitativo, y con pleno respeto a sus derechos a la presunción de inocencia.

Mención aparte merece en el libro, el tema de las nulas consultas a pueblos y comunidades indígenas por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, tanto para la integración de los planes de desarrollo, como para la implementación de políticas públicas, desarrollo de proyectos de infraestructura, y explotación de terrenos y yacimientos entre otros. La cita es este viernes a las 19:00 horas en el Museo del Ferrocarril.