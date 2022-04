Iniciativa podría vulnerar el derecho a la libertad de expresión: Priego Rivera

Con la regulación que impulsan diputados locales en torno a las manifestaciones, se podría vulnerar el derecho a la libertad de expresión, señaló Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Hace unos días, los diputados René Oyarvide y Antonio Lorca presentaron una iniciativa mediante la cual pretenden regular las manifestaciones; al respecto, Priego Rivera señaló que es un tema delicado, puesto que con dicha regulación se puede censurar la libertad de expresión.

Reconoció que las manifestaciones suelen afectar el libre tránsito de la población, sin embargo destacó que al regularlas, pueden volverlas "inofensivas, y una marcha que no altere nada, no va a tener ningún tipo de calado ante nuestras autoridades".

Mencionó que además, las manifestaciones suelen generarse después de que los ciudadanos no tuvieron respuesta a algún problema, por lo que indicó que en todo caso, las protestas deberían suprimirse no por un mandato, sino porque las autoridades "resuelvan de tal manera sus inquietudes (de los ciudadanos) que ya no haya necesidad de hacerlas".

En ese sentido, el sacerdote pidió a las autoridades "mayor capacidad de escucha" para con aquellas personas que sienten violentados sus derechos, que dialoguen con ellas y que los problemas se resuelvan más con diálogo que con alteraciones a la vida pública.