Inician exámenes de manejo para obtener licencia

Gobierno del estado trabaja en dar certeza, confianza y seguridad vial entre la población potosina, continúan los exámenes de manejo a quienes tramitan su licencia gratuita por primera vez. La Unidad de Policía y Tránsito de la Guardia Civil Estatal (UPTGCE), inició dicho trámite en el municipio de Villa de Arriaga por primera vez.

Los agentes de la GCE se juntaron en la cabecera de este municipio, en donde 50 personas presentaron su examen de manejo para obtener por primera vez su licencia de conducir, generando las condiciones óptimas para que la seguridad de las y los potosinos sea un compromiso para quienes conducen un automóvil o una motocicleta. En este día tres personas realizaron su examen práctico para la licencia de conducir para motociclistas y el resto para vehículos.

Cortesía | Gobierno del estado

Hugo Vázquez Palomares, jefe de la UPTGCE, indicó que hubo buena respuesta de la población en presentar su examen, logrando su aprobación 48 personas y dos que volverán a presentarlo tras pasar el lapso de 30 días establecido para reintentar tomar su examen.

Este trámite no tiene ningún costo y no hay personas intermediarias que realicen el trámite por las personas interesadas, ya que el examen es personal y no hay entrenamientos previos que obtengan o se ofrezcan por parte de la GCE. Las fichas se entregan de manera presencial a partir de las 8 de la mañana y los exámenes culminan a las 15:00 horas.

La responsabilidad y seguridad vial es tarea de todas y todos, por ello, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado exhorta a la población a realizar sus exámenes de manejo de manera segura y a través de la UPTE de la Guardia Civil Estatal.