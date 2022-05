Infonavit invita a trabajadores a conocer el nuevo Crediterreno

La delegada local del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Nayeli Guadalupe Balam Chan, extendió una invitación a los derechohabientes a acercarse al instituto con la finalidad de conocer el nuevo producto crediticio denominado “Crediterreno”, el cual fue lanzado a principios de abril, previo a la celebración del 50 aniversario del Infonavit.

“Hoy ya es una realidad que los derechohabientes puedan adquirir un terreno para construir, por medio de un crédito Infonavit; el programa lo que pretende es que la gente pueda obtener un terreno para posteriormente construir una vivienda”, explicó.

El Crediterreno tendrá un plazo a pagar de hasta 15 años, con una tasa del 6.5 al 8.2 por ciento en la primera acción de vivienda y del 9.0 al 11 por ciento en la segunda acción.

En ese sentido, aclaró que este producto solo aplica para quienes van a tramitar por primera vez un crédito Infonavit; por lo que, la segunda acción de vivienda se refiere a quienes ya habían adquirido una casa, pero a través de un crédito bancario u otra institución diferente a Infonavit.

No obstante, detalló que, para construir vivienda, el terreno debe cumplir con ciertas características: documentos afiliases que acredite el uso de suelo habitacional o mixto; ubicarse cerca de centros de salud, parques, tiendas de abasto, etc.; contar con entrada y salida de servicios básicos; y estar fuera de cualquier zona de riesgo, es decir, puede estar sobre fallas geológicas, áreas de inundación, etc.