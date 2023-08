INE SLP, sin denuncias por irregularidades en uso de propaganda política

El Delegado del Instituto Nacional Electoral sede San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, señaló que hasta el momento no se han presentado denuncias por el despliegue de recursos de anuncios, espectaculares o propaganda política que incumpla los lineamientos en materia electoral.

"Esto no es nada extraño, pueden plantearse a nivel nacional, y si me lo plantean a mí, las turnaré de la manera que corresponde. Hay una queja específica, de una organización religiosa, porque se utilizó su barda pero no tengo el dato en este momento, (...) solamente recuerdo en este momento una sola queja, que es la de esta organización, que entiendo que hace dos o tres días primero la había planteado, pero no había acompañado la acreditación de la personalidad jurídica para interponerla , pero es lo único", explicó .

Sin embargo Aispuro Cárdenas señaló que, como Instituto han estado realizando recorridos y levantamientos exhaustivos de revisión, para así determinar si hay o existen circunstancias que pudieran considerarse ilegales.

"Estamos tratando de que no se nos pase nada, estamos tratando de sentar en actas detalladas circunstanciadas, lo que creemos que eventualmente pudiera considerarse ilegal o infracción administrativa, sin prejuzgar, si lo es o no".

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

El delegado indicó que hasta ahora en estos recorridos de revisión han visto solo carteles y mantas, también espectaculares, cruzacalles, lonas en puentes peatonales, mantas en domicilios particulares, en espacios y vialidades, los cuales documentan "sin prejuzgar".

Revisiones que también se llevan a cabo en los eventos públicos de los partidos políticos, los cuales se realizan en el estado, como los registrados por las llamadas "corcholatas", del Movimiento de Regeneración Nacional.

"Los partidos políticos en general, nos informan a nosotros, la Dirección Ejecutiva sobre sus eventos, los partidos tienen que avisarnos cuando van a hacer algún tipo de evento de este tipo, entonces nosotros le pedimos a nuestros compañeros y compañeras que vayan y hagan un levantamiento también, de un acta de lo que allí encuentran ellos".

Aispuro Cárdenas remarcó que los eventos partidistas que han registrado hasta el momento, son los de Morena, Partido Verde, el Partido del Trabajo, y uno más llevado a cabo por Silvano Aureoles Conejo, del Frente Va por México.

"No hemos visto irregularidades, no me atrevería yo a prejuzgar, porque sería incorrecto que yo juzgue algo de "irregular", cuando no ha pasado por los tamices institucionales que les toca dictaminar el caso", sostuvo.