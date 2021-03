INE organiza elecciones, no es autoridad sanitaria ni de seguridad: Sergio Aispuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) organiza elecciones y no elabora mapas de riesgo sobre seguridad ni tampoco es autoridad sanitaria, pero sí hace un llamado a los actores políticos para que actúen con responsabilidad frente a la pandemia por Covid-19 por el bien de sus militantes y de la ciudadanía en general.

El delegado Sergio Aispuro Cárdenas señaló que los entornos de conflicto o de inseguridad le toca a las autoridades policiacas o Protección Civil, “quienes nos comparten información para tener previsión o ajustar estrategias, por lo tanto no tenemos un mapa de riesgo, no sé si hay focos rojos, eso no me toca determinarlo”.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Sobre los protocolos por el Covid-19, expuso que las actividades del INE se rigen bajo 15 de ellos cuando menos, “tenemos para cada proceso, recorridos, para el día de la jornada electoral, atendemos a nuestros capacitadores y asistentes, llevan gel, mascarilla, cubre bocas, todo supervisado por Coepris y Salud”.

Pidió a los actores que por el bien del estado y la ciudadanía, generen un sentido de responsabilidad entre sus militantes. ”Los actores políticos tienen que asumir su responsabilidad al respecto, pues se trata de la integridad física, de la salud y de la vida de la población de San Luis Potosí “.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

CERTIFICAN MÓDULOS DE ATENCIÓN

La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral recibió formalmente la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad por parte del Organismo de Certificación Internacional “The Quality Alliance” de conformidad con la Norma Internacional ISO 9001:2015 por el proceso que se sigue para la obtención de la Credencial para Votar con fotografía que se tramita en los Módulos de Atención Ciudadana que dependen del Registro Federal de Electores.

La entrega de la placa estuvo a cargo de Lic. Rodrigo Baray Gutiérrez, Director General de The Quality Alliance S.A. de C.V. Organismo de Certificación Internacional y llegó a manos del delegado Pablo Sergio Aispuro Cárdenas.

Lo anterior, a fin de que la ciudadanía que acude a realizar el trámite, para obtener o actualizar su credencial de elector, tenga la confianza de que se siguen en todo momento los procesos de calidad por parte de las y los funcionarios que laboran en dichos módulos.

Aispuro Cárdenas manifestó que “a pesar de los inconvenientes derivados de la pandemia SARS-COV-2, la Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí realizó las actividades que involucran el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en la totalidad de la estructura los Módulos, así como a la estructura de apoyo; actividades, entre otras, de concientización y del cumplimiento de requisitos que la propia Norma exige, llegando este año a buen puerto”.

