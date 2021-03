"Vivir sin miedo", la promesa de Ricardo Gallardo Cardona

La ciudadanía ya no cree en los partidos ni quiere a los políticos, mi campaña es por ello un movimiento social, “una nueva revolución política”, porque la gente hoy va por las personas, por quien los puede sacar adelante.

En junio habrá un voto de castigo muy fuerte al político tradicional; la historia y el cambio verdadero están por comenzar.

Daniel Esquivel

En entrevista con El Sol de San Luis, el candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, Ricardo Gallardo Cardona, admitió que nunca imaginó la forma en cómo ha crecido “la ola verde” en todo el estado.

La gente en San Luis Potosí, advirtió, tiene miedo no sólo de ser asaltada, robada o de perder la vida en los atentados que estamos viviendo; también le teme a contagiarse de Covid-19 y no contar con un servicio de salud adecuado; está temerosa de una crisis económica y no tener ni para comer; “ante esto nuestra campaña está basada en: vivir sin miedo”.

Hay tres cosas con las que se ha topado en los 58 municipios, explicó, “tres cosas que la gente hoy pide a gritos, la primera es el tema de la seguridad, seguida por el tema de salud, así como dejar atrás a los políticos tradicionales”.

Portando un chaleco de campaña aludiendo a su mote de “El Pollo”, el aspirante al gobierno del estado, adelantó que, de ganar las elecciones, la entidad contará con cinco hospitales de especialidades, equipados -igual o mejor- que el Hospital Central.

En San Luis Potosí, las madres solteras, así como los adultos mayores, serán pensionados con tres mil 500 pesos mensuales; al tiempo que más de un millón de personas recibirán una beca alimentaria, prometió, al tiempo de aclarar que “esto sería con dinero de Gobierno del Estado, no federal, ni municipal”.

Se dijo “muy contento” de recibir el apoyo de toda la ciudadanía “no esperábamos que hubiera crecido tanto a la ola verde en todo el estado de San Luis Potosí, por eso llevamos una campaña de propuestas, sin atacar, algo muy distinto a lo que todo el mundo está haciendo, con ataques y confrontaciones”.

Explicó que su estrategia es el contacto directo con la ciudadanía, “una campaña de a pie tierra, este viernes estuvimos en Matehuala, donde recorrí todos los mercados y caminé por sus calles, donde conocimos las inquietudes de la gente”. También estuvo en Charcas, refirió, “caminando toda la mañana, en sus mercados y tianguis, donde de nuevo percibimos esa misma sensación de temor que tiene la gente”.

CINCO NUEVOS HOSPITALES DE ESPECIALIDADES, PROPUESTA EN SALUD

Estamos replanteando mejorar los servicios médicos de todo el estado, reveló Gallardo Cardona, “tener cinco hospitales de especialidades totalmente equipados, igual o mejor que el Hospital Central, con un presupuesto aproximado de dos mil millones de pesos por año, por ejercicio, para poder también doblar la plantilla de médicos, de enfermeras y de personal administrativo, para que puedan atender esos nuevos hospitales”.

Retomó el tema de las demandas ciudadanas, “la tercera cosa con la que me he encontrado en todo el estado es que la gente está cansada de los políticos y está cansada de los partidos, no quiere saber nada de ellos, esto va a generar un voto de castigo muy fuerte al político tradicional, nadie lo está viendo, ni lo captan ni siquiera conocen el fenómeno porque no han recorrido los 58 municipios como yo”.

Advirtió que ha sostenido reuniones con todos los sectores, “desde el empresarial más alto, hasta los comerciantes y transportistas; nos hemos sentado a dialogar con las bases sociales más importantes de San Luis Potosí para presentarles nuestro planteamiento encaminado a tener una ciudad más segura, que nos permita vivir sin miedo”, reiteró.

“EL APOYO LO ENCUENTRO EN MI FAMILIA”

Casi para concluir, el candidato del Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo manifestó estar satisfecho y muy contento al iniciar este proyecto “porque lo único que he recibido de mi familia es apoyo; tanto por parte de mi esposa como de mis hijos, mis padres y mis hermanas”,

Agradeció en ese sentido a su equipo de trabajo “porque, en verdad, somos una gran familia, todas y todos, sin mi equipo de trabajo yo no funcionaría; esta locomotora no la muevo yo solo, hay miles de personas atrás de mí, gente que mueve esta maquinaria, a lo mejor soy el conductor pero atrás de mí está todo el engranaje que hace que se mueva este gran proyecto”.

