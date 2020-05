Industria automotriz vivió tranquilo regreso a sus labores: UUZI

Alrededor de 20 mil trabajadores de la industria automotriz en San Luis Potosí regresaron este lunes a la “nueva realidad” a sus empresas, para realizar pruebas de arranque y así prepararse para la reactivación de las operaciones; no obstante aún hay otros 40 mil trabajadores en paro técnico que están a la espera de ser llamados por sus plantas productivas, y que de manera escalonada se irán reincorporando conforme a las necesidades de cada compañía.

Señaló lo anterior el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Ricardo Pérez Castillo, quien comentó que afortunadamente el primer día de regreso a las labores se vivió de manera tranquila, sí con un ligero incremento en el tráfico vehicular y con mayor presencia de transportes de personal, pero sin incidentes y cada empresa respetando las medidas de seguridad e higiene establecidas por la Secretaría de Salud.

No obstante, destacó que afortunadamente todavía hay muchos colaboradores que pueden seguir haciendo trabajo desde casa y no tienen la necesidad de acudir a sus centros laborales, por lo que de momento no se prevé que se pueda generar conflicto en materia de movilidad por el retorno de algunos trabajadores.

“Las medidas de higiene se están implementando en todas las empresas, esto debe ser algo muy importante, y estamos haciendo un llamado a éstas para que las cumplan al 100 por ciento; tenemos empresas muy responsables en Zona Industrial, se están llevando a cabo todos los protocolos de sana distancia y lo que han exigido las autoridades de salud para llevar a cabo este arranque”, expresó.

Recordó que el 01 de junio es la fecha en la que se dará ya un arranque más completo en esta industria, sin embargo dependerá mucho de las condiciones en que se mueva el mercado, pues desafortunadamente en estos momentos los números para el sector automotriz no son muy positivos y por lo tanto tardará un buen tiempo en poder recuperarse.

"El día transcurrió en calma, mucha gente ya estaba ansiosa de retornar a sus labores, pero mantendremos una vigilancia muy cercana. Hasta el momento no hemos tenido ninguna confirmación de casos positivos de Covid-19 dentro de la Zona Industrial, pero seguimos atendiendo a través de las unidades monitoras las necesidades de las empresas", añadió.