Indígenas acusan al Tecmol de misógino, prepotente y mentiroso; protestan en el Congreso

Mujeres indígenas de varios municipios, protestaron en el Congreso del Estado contra el ex candidato al gobierno del estado por el desaparecido partido Redes Sociales Progresistas José Luis Romero Calzada, a quien acusaron de misógino, prepotente y mentiroso y pidieron la renuncia de la diputada Gabriela Martínez como presidenta de la comisión legislativa de Derechos Humanos.

Las mujeres son originarias de los municipios de Aquismón, Tancanhuitz, Ébano, Ciudad Valles, quienes exigieron que no fueran a los municipios a provocarlos; fueron atendidas por la presidenta de la Directiva del Congreso, Yolanda Cepeda Echavarría, Liliana Flores Almazán y José Luis Fernández Martínez.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

Rocío Huerta, del municipio de Ébano, denunció que Calzada Romero “es una misógino, y si su esposa la diputada Gabriela Martínez, no puede poner orden y cumplir con su trabajo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que se le mueva a otra comisión o pongan a otro diputado”.

Señalaron que son varias las ocasiones en que el esposo de la legisladora en vídeos en vivo en redes sociales y en visitas realizadas a la huasteca potosina hace comentarios machistas y las minimiza, como fue en diciembre del años pasado que las agredió y por eso interpusieron quejas en el Congreso del Estado y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pero su caso no ha avanzado.

Agregaron que en varios vídeos la diputada Martínez Larraga sólo se ríe de los comentarios sin exigir respeto a las mujeres, “y por cuestiones personales la diputada no puede hacer nada conforme a derecho y a la ley porque se siente intimidado, que renuncie”.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

“Nosotras como mujeres venimos a exigir que nos atiendan porque no es justo que esta persona se exprese de esta forman, que se permita que haga vídeos en vivo dónde nos ofende, que nos invita a comer a su residencia chiles rellenos ¿por qué se expresa de esa forma de las mujeres? ¿Qué no recuerda que lo parió una mujer? que tiene esposa, hijas”.

Rocío Huerta dijo que hace poco Romero Calzada fue al municipio de Aquismón y hasta les dijo: “se culiaron las mujeres ¿por qué no vienen ahorita que estoy” y no conocen a la Chapis, búsquenla para que vean con lo que se van a topar”, lo que consideran una amenaza

“Estamos en nuestro derecho de exigir respeto, este señor no va a tratarnos como él quiere o como el guste, entonces venimos a ver a la diputada para que nos den una respuesta porque no se vale, sobre todo que ella le sigue la burla a su marido porque se burla cuando él se expresa de las mujeres de esa forma, entonces si no puede atender el puesto que la cambien”, reiteraron.