FGE con 500 personas que no cumplen perfil

La Fiscalía General del Estado (FGE) contrató en seis años a más de 500 personas sin el perfil para desempeñar el cargo, lo que se traduce en que no haya persecución del delito, que crezca la desconfianza de los ciudadanos, pues ni siquiera el anterior fiscal era el que mandaba, sino “otras personas”, dijo el encargado de despacho José Luis Ruiz Contreras al comparecer en el Pleno del Congreso del Estado.

El diputado José Luis Fernández Martínez presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), le preguntó si había recibido una “herencia maldita” y qué hará para revertir la imagen de la Fiscalía ante los ciudadanos, en caso de que sea elegido en la terna enviada por el Gobernador, para ser el Fiscal General del Estado.

Ruiz Contreras dijo que el Fiscal anterior le entregó el acta correspondiente al despacho pero no la Fiscalía, lo que generó suspicacia; se encontraron inconsistencias que en su momento se darán a conocer, además de una falta de liderazgo porque “la Fiscalía era dirigida por otras personas que actuaron de manera indebida, pues de 89 procedimientos abreviados, 70 fueron autorizados por una comisión, 19 de ellos por un vice fiscal y un director de delegaciones, sin facultades y eso es irregular y un delito”.

Dijo que serán las y los legisladores quienes decidan si deberá cumplir la obligación de ser Fiscal del Estado, pero por lo pronto del 23 de Septiembre a la fecha, tiempo que tiene como encargado de despacho, la principal tarea es el acercamiento con la ciudadanía, puertas abiertas, habrá resultados a través del Plan Estatal de Desarrollo.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

La legisladora Martha Patricia Aradillas Aradillas abordó el tema de los feminicidios y las investigaciones; hasta el momento se tienen registrados 21 casos, en cuatro se logró la orden de aprehensión y dos han sido ejecutadas. En los 10 meses anteriores no se había logrado nada, sin embargo, en el año van 50 muertes contra mujeres no catalogadas como feminicidios todavía, “es un delito delicado, no el de mayor impacto que incluso está por debajo de la media nacional, pero no bajaremos la guardia”.

La legisladora Dolores Eliza García Román pidió el número de carpetas abiertas por homicidios; en lo que va del año se han cometido 538 homicidios de los que solamente el 20 por ciento han tenido una conclusión a través de la judicialización. El diputado Eloy Franklin Sarabia atribuyó el descrédito de la dependencia “a que los anteriores responsables fueron omisos y opacos, insensibles con la gente”. Preguntó sobre el robo de vehículos.

Expuso que encontró en la Policía de Investigación personal sin perfil que ya se empezó a depurar, por falta de conocimiento, perfil, capacitación, es personal no contratado bajo el esquema de convocatoria y evaluación constante, más de 100 elementos no aprobaron el examen de control y confianza y la FGE no hizo nada para culminar esa relación laboral.

Abundó que el rezago es impresionante, porque hay más de 30 mil mandamientos o solicitudes de investigación y solo a 10 mil se le ha dado cumplimiento, “empezamos por darle identidad, con la balización de unidades, que los agentes porten la vestimenta adecuada, pues eran confundidos con grupos delictivos por las unidades y la forma en que se conducían; ahora, serán contratados con una convocatoria, estará especializados en las áreas correspondientes, pues tenemos déficit en las zonas huasteca y altiplano”. De las denuncias presentadas por personas indígenas dijo que no hay datos específicos porque el área que se encara de atender este tema no funciona adecuadamente, pero lo hará pronto.

El legislador Cuauhtli Fernando Badillo Moreno preguntó sobre las acciones para combatir el delito y sobre los hechos recientes en Mexquitic y Ahualulco. Hay siete delitos que tiene más atención entre los que están el secuestro y las extorsiones pero el tema más preocupante es el robo de vehículos, casa habitación, comercio y transeúnte. Dijo que solamente la autoridad de Ahualulco puso una denuncia por daños y robo de 9 mil pesos mientras que en Mexquitic no hubo incursión de hombres armados como se ha manejado en redes sociales y no existe denuncia.

El legislador Rubén Guajardo Barrera dijo que es lamentable que, quien priva de la vida a un elemento policiaco sea otro de la misma corporación, “nos enteramos de una mujer elemento de Seguridad Pública Municipal pero más lamentable que sea personal con 15 años de antigüedad quien la victimó, lo que da por hecho que han aprobado los procesos de control y confianza; es triste decirle pero la falta de confianza es un tema reiterativo y en muchas ocasiones, le tienen mas miedo a los policías que a los delincuentes”.

Le respondió que de 655 elementos de la Policía de Investigación, 132 no cumplieron el examen de control y confianza y 484 están aprobados pero nunca se emprendió un procedimiento para sancionar. La diputada Gabriela Martínez Lárraga preguntó sobre las acciones con perspectiva de género; en la FGE el 60 por ciento son hombres y 40 mujeres y en varios cargos de toma de decisiones hay mujeres al frente. Sobre la trata de personas migrantes dijo que hay 47 carpetas de investigación por explotación laboral y una sentencia de 22 años.