Hasta Constancia de Situación Fiscal piden para facturar compra de chocolates Costanzo

La reconocida y famosa tienda de chocolates Costanzo de la capital potosina solicita a sus clientes la Constancia de Situación Fiscal para poder facturar la compra de dulces. Molestos y enojados los clientes acudieron a la redacción de El Sol de San Luis debido al exagerado requisito del SAT para la adquisición de golosinas.

"Yo pensé que era broma, pero no, las empleadas lo solicitan y además colocaron un letrero que advierte la exigencia fiscal", señalo Miguel de la Cruz Loredo, turista proveniente de Veracruz quien no pudo facturar su compra superior a 1,500 pesos porque no traía su Constancia de Situación Fiscal.

Enterado de la siutación, nuestro compañero periodista Felipe Cárdenas Q acudió a la sucursal que se localiza en avenida Universidad, a un costado de la Cineteca Alameda, para investigar la situación al comprobar que, efectivamente, están solicitando la Constancia de Situación Fiscal y que, ciertamente, tienen un letrero con la exigencia para poder facturar por disposiciones de la nueva Miscelanea Fiscal. Lo anterior forma parte de la nueva normalidad de la vida fiscal de los mexicanos tras las adecuaciones y reformas al marco normativo.

¿Quién en su sano juicio va a cargar su Constancia de Situación Fiscal para comprar chocolates, quién? señaló molesta la señora Lucinda Méndez quien tampoco pudo facturar su compra. "Es ridículo, al rato nos van a pedir hasta los apuntes de primaria".

Felipe Cárdenas | El Sol de San Luis

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicitaba que las empresas entregaran las constancias de sus empleados para evitar el robo de identidad y que se entreguen facturas a nombre de otras personas, lo anterior derivado de los cambios al CFDI de nómina, por eso las personas físicas asalariadas deben tramitar su constancia de situación fiscal ante el SAT.

Se dio una prórroga para la emisión obligatoria de la nueva factura electrónica 4.0 hasta el 1 de enero de 2023 por lo cual la disposición no aplica todavía. En el caso de las compras aplica a partir de Julio