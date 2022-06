Ola de asaltos por la zona de Plaza Tangamanga y Chapultepec. Las víctimas adultos mayores

En lo que va del mes de junio, al menos una docena de personas adultas mayores, en su mayoría señoras de la tercera edad, han sido asaltadas por una banda que opera en las inmediaciones de Plaza Tangamanga y sobre el recorrido de avenida Chapultepec hasta su intersección con Periferico Poniente.

"A mi me quitaron todo mi mandado, salí alrededor de las 21:00 horas del supermercado Soriana de Plaza Tangamanga, dejé mi camioneta un poco retirada. Había ido al café con una amiga y cuando sali, ya noche, comencé a subir mi mandado a la camioneta cuando de repente llegó un sujeto me apuntó con una pistola y me obligó a subirme, mientras una mujer en una camioneta azul marino comenzó a llevarse mi mandado, tuve mucho miedo", narró la señora María del Refugio Bárcena.

Además la despojaron de su bolsa con dos tarjetas de crédito, un anillo de oro, una cadenita y su reloj Bulova.

¿Denunció señora? se le preguntó.

"Para qué, pura perdedera de tiempo, mejor ya no salgo, pido el super en casa o se lo encargo a mi hijo, porque también a otra amiguita ya la asaltaron".

Y si, es el caso de la señora Carmina Burciaga, vecina de Las Lomas quien acudió al casino Clover que se localiza sobre Avenida Chapultepec; "y como no me gusta pagar el estacionamiento dejé mi carro por la gasolinera de la vuelta, eran como las 11:00 pm, además me gustan un Hot Dogs que venden a la vuelta, compré unos para llevar y cuando me iba a subir a mi carro, se me acerco un tipo y me amenazó con pistola, me quitó mi bolsa, el teléfono celular que me había regalado mi hijo, y me arrancó mi collar". Tampoco presentó la denuncia.

Otro método que utilizan los integrantes de esta banda es bajarle el aire a la llanta de su víctima y aparecer como por arte de magia para "ayudarle", lo que después se convierte en asalto. Le sucedió a don Vicente Pérez López al salir de Walmart Tangamanga.

"Eran las 08:00 pm, me alcanzaron y señalaron la llanta sobre avenida Chapultepec, me detuve, me bajé y verifique que efectivamente la llanta delantera derecha de mi auto estaba sin aire, ellos se ofrecieron apoyarme a cambiarla, ingenuamente les dije que si".

Cuando donde Vicente se subió a abrirles la cajuela, un tipo lo amagó con la pistola mientras la mujer comenzó a llevarse el mandado para subirlo en una camioneta azul marino. "Alcance a ver otra persona que iba con ellos y que se llevó mi llanta de refacción, el gato y la cruceta".

"Me quitó el reloj, la cartera y mi celular, la inseguridad en la capital potosina está desatada".

Otra víctima fue la señora Patricia Canizales, vecina de Loma Dorada a quien también la asaltaron por la avenida Jesús Goytortua y Salvador Nava. El modus operandi, el mismo.

Todas las víctimas tienen algo en común. Son personas adultas mayores que andan solos.

"Son personas bien parecidas, bien vestidas, no tienen facha de delincuentes", refiere la señora Paty de 72 años de edad, quien describió la camioneta como una tipo familiar como Freestar o Town & Country color azul marino.

Tenga cuidado

Policiaca Nueva modalidad de robo en el Súper. Ocurrió en Walmart Muñoz

Local Situación de inseguridad en SLP capital es "crítica": ciudadanía