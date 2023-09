Incidente en Morales evidencia falta de capacitación de la policía en SLP: diputada

Los hechos ocurridos en la fracción de Morales donde una adulta mayor perdió la vida tras ser atropellada por un vehículo conducido presuntamente por una persona ebria, cuando policías municipales de la capital pretendieron someterlo pero no pudieron, deja en evidencia la falta de capacitación policiaca.

Es evidente que se necesita fortalecer los mecanismos de capacitación, de protocolo y actuación de los elementos de la Policía Municipal, para evitar que las situaciones escalen y ocurran tragedias como la del martes por la noche en esa conocida demarcación, dijo la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero.

La vocal de la comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, reaccionó ante los hechos lamentables donde la mujer fue atropellada y después murió en el hospital, en un incidente donde intervinieron policías de la capital.

“Casi estábamos viendo una escena de una película hollywoodense de la forma de cómo bajan, cómo están ahí deteniendo este vehículo los policías. Si ellos hubieran abierto la puerta o hubieran estado atentos y lo hubieran también remitido de una forma agresiva, estamos hablando de unos excesivos de la fuerza, porque no se sabía el antecedente de por qué estaba esta persecución”, expuso.

Añadió la diputada Saldaña Guerrero que “lo lamentable es que en este escape está falleciendo una persona, y eso es lo lamentable. De verdad, estamos ante situaciones de que ya la gente que está en estas cuestiones delictivas no miden. O sea, no les importa ir sobre quien sea, y era una mujer, no sabemos nada de la familia, no sabemos todos los antecedentes, pero sí es muy lamentable”.

Dijo que “lo que se necesita es seguir fortaleciendo las cuestiones de actuación de nuestros policías preventivos, del municipio, también de la Guardia Civil, porque no van exentos también de estarse presentando este tipo de accidentes y que ellos los tienen que atender de manera inmediata, y con profesionalismo; esto nos marca otro antecedente, ya más pensado y con inteligencia, obviamente”.