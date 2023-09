Ricardo Gallardo quiere estar en una boleta y hacer campaña en 2024

“Voy a ver si me dejan y me dan chance de ponerme la boleta en el 2024, ojalá que se pueda para que la gente decida si quiere que me quede o quiere que me vaya”, así lo afirmó el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien dijo estar a favor del ejercicio de revocación de mandato.

El mandatario estatal consideró que “estaría padre” volver a salir a hacer campaña a las calles, la verdad me encantaría, dijo, “espero que se pueda lograr y que este ejercicio lo podamos hacer”.

Refirió la iniciativa que se ha planteado desde el Congreso del Estado, “la verdad me encantaría tomarles la palabra a los diputados y salir a campaña en el 2024; si la gente no me quiere, me voy en el 24 y punto”.

De igual forma añadió que no tendría miedo de perder “para nada, al contrario, a mí me gusta mucho salir a las calles, a las colonias, la verdad es que si esto no se llega a hacer me voy a sentir como amarrado ahí en Palacio, sin salir, cuando cada tres años salía yo a la calle, a mí me encantaría salir nuevamente a hacer campaña a los 58 municipios”, insistió.

Finalmente en el tema advirtió que, con o sin campaña, caminará los mismos municipios que ya ha caminado, “pero ojalá que la Ley permita irnos a la revocación en el 24, yo voy a ir por mi voto por el de nadie más, un voto para que la gente me deje otros tres años o no”.

En otro orden de ideas, el gobernador se dijo “contento, pero no satisfecho” luego del Segundo Informe, “falta mucho todavía por hacer, nos faltan muchas cosas por cambiar, se han dado pasos muy importantes, en dos años hicimos cosas que en 20 años no se habían hecho y vamos a apretar el paso en estos últimos cuatro años”.

Reconoció que, aunque para él todas las áreas están funcionando, en las que no funcionen van a tundir a los titulares en las comparecencias, “así va a ser si es que alguien está mal, pero ojalá si está bien pues que le aplaudan, porque siempre es golpeteo en las comparecencias y no se les reconoce a los buenos funcionarios cuando hacen su trabajo, también es válido que se les aplauda”.

Acerca de la más reciente evaluación de sus colaboradores, destacó que hubo hasta 9.8 de calificación, “el 10 es perfección y nadie es perfecto”, ejemplificó con el retraso en la entrega del puente de Cactus, “nos retrasamos un mes y la crítica lo decía todos los días, es bueno que nos pongan a prueba, solo hay que recordar que hubo gobiernos que duraron con el puente de la feria parado durante 18 años”.