IMSS abre 'Jornada para Rezagados' en la Zona Metropolitana

Efraín Luna Barrios, Coordinador de Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció una Jornada para Rezagados en la Zona Metropolitana y municipios aledaños; será en la empresa Valeo de la zona industrial y en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina FENAPO, podrán acudir desde los 18 años en adelante.

En el caso de la jornada de vacunación que inicia en la trasnacional de Valeo, tiene como verificativo a partir de este 22, 23 y 24 de septiembre.

Y en el caso específico de la fenapo estarán trabajando a partir de este 25 y 26 de septiembre.

Efraín Luna Barrios, recalcó que se trata de primera dosis para toda la población a partir de los 18 años, “es una oportunidad que no se puede perder para arrancar nuestra vacunación y protegernos contra este virus que causa la muerte”.

Se dio a conocer que prácticamente es el último llamado para personas que no se han querido vacunar a partir de los 18 años, y que no se han convencido del biológico, el cual a su consideración es la diferencia entre la vida y la muerte.

En este momento, existen tres medidas que se deben observar en todo momento: Uso masivo y sistemático de cubrebocas, evitar lugares concurridos, y privilegiar espacios abiertos y bien ventilados, es como una triada principal para evitar contagios, “hay muchas razones para no bajar la guardia, se ha demostrado que el virus se puede combatir con estas medidas, ya que aunque el estado va disminuyendo en casos no es al ritmo que quisiéramos, lo que preocupa es que la hospitalización no se ha movido en 3 días, así como los decesos”.

También se detalló que el operativo Covid-19 en semáforo amarillo lleva 176 visitas de verificación y 87 acciones sanitarias correctivas, “agradecemos a los ayuntamientos que se han estado sumando en la responsabilidad con sus gobernados, evitemos aglomeraciones y actividades sociales que puedan ocasionarnos un rebrote”.