IMMSA no debe construir viviendas en zona contaminada, advierte legislador

El proyecto inmobiliario en los terrenos de la empresa IMMSA no puede ser viable por el alto nivel de contaminación que existe en la zona y desde el Congreso del Estado, se exigirá a la autoridad municipal que intervenga y habrá un pronunciamiento oficial en contra de la intención de afectar la salud de los potosinos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) diputado José Luis Fernández Martínez anunció que, además, se van a generar las acciones legales necesarias para evitar que este tipo de situaciones se registren en San Luis Potosí, ya que no puede cohabitar una empresa de esta naturaleza con vivienda residencial.

Manifestó que “el problema es que ha habido manga ancha de la autoridad, nunca existió mano dura, ni sanciones y se siente que se puede hacer lo que sea; conocemos a la empresa que está detrás de este proyecto inmobiliario, que si no se concreta no pasa nada pero si lo ejecuta, compromete a la ciudad y la salud de las personas”.

El diputado José Luis Fernández manifestó que “me dicen que hay un estudio de un catedrático prestigioso de la UNAM que avala el proyecto, pues entonces, que le regalen un terreno al catedrático y se venga a vivir con su familia a ver si es cierto; no hay un proyecto en el mundo donde haya vivienda a lado de una empresa minera de estas características, con una planta de zinc que sigue funcionado, esto es lógica, sentido común, le dije al director del IMPLAN que me diera un ejemplo y no supo qué contestar”. “No tengo pruebas pero tampoco dudas de que esto no es viable, y vamos a insistir en las desventajas que tiene para los potosinos; el tema del desarrollo urbano corresponde a los ayuntamientos, pero vamos a presionar desde el Congreso del Estado y tomar acciones legales contra este tipo de desarrollo”, advirtió.

El legislador Fernández Martínez dijo que el Estado es el rector de las políticas ecológicas, porque es la herencia que se dejará a nuestros hijos, un estado de medio ambiente comprometido con las próximas generaciones; la ciudad es una muestra de las malas decisiones tomadas con ese proyecto inmobiliario a un lado de una minera.

Añadió que en el Plan Estatal de Desarrollo están incluidos los bonos verdes como incentivos fiscales a las empresas que generen buenas prácticas de manera ecológica y la aplicación de impuestos a quienes contaminen de manera desmedida y no migren a tecnologías menos contaminantes y cuando se tenga el soporte técnico y jurídico, estos conceptos se integrarán a las Leyes de Ingresos.