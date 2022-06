Ilegal que negocios cobren comisión a quien paga con tarjeta; Condusef debe intervenir

Integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, aprobaron por unanimidad un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), que evite el cobro de comisiones indebidas a los usuarios de tarjetas de crédito o débito en los diversos establecimientos.

Esa comisión bancaria debe ser cubierta por el propio establecimiento y no por el cliente, pero como no está prohibido en la ley y solo se establece como un derecho de los consumidores -que no se les cobre la comisión-, es necesario generar un llamado a la autoridad federal para que intervenga, mientras los diputados federales preparan una iniciativa, dijo el presidente de la comisión diputado Antonio Lorca Valle.

“No existe una regulación federal sobre sanciones a establecimientos que hagan esto, que cobre comisión al cliente cuando paga con tarjeta, por eso es necesario mejorar la legislación; el llamado también es para la Procuraduría Federal del Consumidor, aunque solamente funge como mediadora”, dijo el legislador.

También se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la PROFECO a que informe a la opinión pública sobre los costos de los materiales para construcción, ya que se ha detectado un incremento inusual que afecta al sector, lo que incluso ha generado denuncias que deben ser atendidas.

Se aprobó la integración de la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Agenda 20-30, en la que participarán preferentemente los presidentes de las comisiones de Desarrollo Económico, Salud, Hacienda, Agua, Derechos Humanos, Ecología, Educación y Justicia; así, se trabajará en temas de gran relevancia con altura de miras, para mejorar las condiciones de inversión en San Luis Potosí.

El presidente de la Comisión diputado Antonio Lorca señaló que en asuntos generales se atendió una iniciativa de la diputada Gabriela Martínez para que haya inclusión y respeto a los derechos de los trabajadores en las empresas, por lo que se acordó pedir opiniones técnicas a diversas instancias para que el tema pueda avanzar.

Acudieron a la reunión de trabajo, además del presidente, la vicepresidenta diputada Aranzazú Puente Bustindui, el secretario diputado José Ramón Torres García, y los vocales diputada Dolores Eliza García Román, diputada Gabriela Martínez Lárraga y diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón.

