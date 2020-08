Iglesia no puede acceder a un canal católico de TV abierta: Padre Priego

"No podemos continuar así ante los tiempos que atravesamos"

La Pandemia del Covid-19 nos tomó a todos desprevenidos, no sólo a la Iglesia Católica Potosina sino a todos los sectores, sobre todo al sector Educativo, pues no se cuenta con la facilidad para que todos tengan acceso a internet o a Redes Sociales tanto para escuchar una Misa Dominical como para tener acceso a clases virtuales.

Si la educación dejaba mucho que desear en nuestros niños, adolescentes, jóvenes y universitarios, ahora se podría ver más un retraso educativo al no contar con acceso a internet en zonas o comunidades muy alejadas e incluso marginadas.

No podemos dar un retrocedo y ver esta contingencia sanitaria como un reto, no podemos quedamos estancados y querer educar como en los años sesentas, no podemos retroceder ante los retos.

Así lo señaló en entrevista exclusiva con "El Sol de San Luis", el Portavoz de la Arquidiócesis Potosina, LCC Juan Jesús Priego Rivera.

Como Iglesia Católica Potosina no contamos desgraciadamente con un canal de Televisión Católico, mucho se nos ha sugerido que lo tengamos, pero la Ley no nos lo permite, por lo que se debe transformar las Leyes para que la Iglesia Católica Potosina tenga su propio canal de Televisión abierta.

Hasta el momento no se nos permite tenerla, pues con o sin pandemia, con o sin contingencia necesaria los fieles piden un Canal Católico de Televisión abierta, porque --como bien dicen uy tienen razón-- muchos no tienen acceso a internet y ni siquiera saben usarlo.

Hablamos de ancianitos de más de 60 años hasta los 100 que están muy enfermos y pobres, marginados, paralíticos, con alguna invalidez y no pueden asistir a Misa, sólo les queda rezar solitos en casa, porque no tienen acceso a internet ni saben utilizar las redes sociales, por lo que incluso la Iglesia Católica Potosina debe actualizarse, transformarse y actuar con rapidez conforme lo exigen los tiempos.

Lo anterior lo dijo ya que se anunció que la Misa Dominical que se transmitía por televisión abierta cada domingo, semana a semana, desde la Basílica Ya Guadalupe de la CDMX, ya no será transmitida, sino únicamente una vez al mes. Lo que causó tristeza, molestia e indignación a los fieles católicos que piden vuelvan las transmisiones de la Misa Domingo a Domingo.

