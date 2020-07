Arzobispo llama a potosinos a poner de su parte para superar el Covid-19

Tras regresar semáforo rojo epidemiológico y con la posibilidad de volver a un confinamiento social, el Arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, llama a la población a no perder la fe, conservar la calma y no dejar de orar, pero sobre todo a “no dejar de poner de nuestra parte para evitar que siga creciendo la ola de contagios” por Covid-19 en la entidad.

En su colaboración en el semanario La Red, el prelado lamentó que en los últimos días la pandemia ha superado las expectativas, alcanzando cifras de más de 200 contagios en nuestro estado, por lo que exhortó a todos los potosinos a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, desde el uso obligatorio de cubrebocas, lavado constante de manos, evitar aglomeraciones en cualquier lugar, cuidar a las personas vulnerables, entre otras.

De igual forma apuntó, que aún en medio de la crisis económica y de salud que estamos viviendo por la pandemia, es importante que como creyentes no caigamos en el pesimismo y la desesperación, pues hay que mantenernos fuertes mentalmente y así afrontar esta difícil etapa con mucha responsabilidad.

“En esta crisis por la que estamos pasando, todo mundo está tan bien informado que se muestra muy pesimista, y hay una atmósfera de tristeza general que deprime y no aporta nada bueno. Sé que el mal que nos abruma es evidente y que ha causado mucho daño, pero aún en medio de esta situación, un creyente no debe caer en el pesimismo y la desesperación, por muy duro que sea el ambiente a nivel humano”, expresó.

Finalmente, hizo hincapié en lo necesario que es mantener la fe, pues si como cristianos no creemos y no tenemos fe, no podremos salir adelante, porque “cuando dejamos de creer en algo todo se viene abajo, y si la fe se pierde ya tiene sentido”.