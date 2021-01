Iglesia llama a la solidaridad en la venta de tanques de oxígeno

"Debe prevalecer la ética y solidaridad con el pueblo que está sufriendo mucho", señaló el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, en referencia a las largas filas que se han observado en empresas expendedoras de oxígeno medicinal.

El sacerdote hizo un llamado a las empresas expendedoras de oxígeno medicinal para que no aprovechen la necesidad de la población para encarecer sus precios, pues mencionó que en estos momentos debe prevalecer la ética.

Tanques de oxígeno / Daniel Galeana | El Sol de México

También convocó a la población a ser solidaria, y que si cuenta con un tanque de oxígeno y no lo tiene en uso, lo preste o venda a quien lo requiere, esto porque de acuerdo a la Procuraduría para la Defensa del Consumidor (Profeco), lo que escasea en San Luis no es el oxígeno, sino los tanques, "no puede ser que la gente se esté muriendo y nosotros pudiendo ayudarlos no lo hagamos".

Invitó a no tener temor de que si un día lo requieren, no contarán con un tanque de oxígeno, pues mencionó que si toda la población actúa con esta solidaridad, no se presentará dicho problema, "es tiempo de solidaridad, de ayudar".

Así mismo llamó a evitar las compras de pánico para no generar un alza en los precios y adquirir oxígeno medicinal, sólo en lugares autorizados por la Secretaría de Salud, pues ya hay una alerta de la Policía Cibernética por la venta de tanques en redes sociales, en los que dijo, no se sabe si quien lo oferta realmente entregará el producto y de qué calidad será.

En otro tema, se refirió a la toma de posesión de Joe Biden en el gobierno de Estados Unidos, y manifestó que la suspensión de la construcción del muro fronterizo con México, representa un mensaje alentador, aunque indicó que si México no corrige algunos "errores", la relación entre ambos países podría no ser muy buena.

Ello en referencia a las declaraciones que ha hecho por ejemplo el fiscal de la República respecto a la investigación de la D.E.A. en torno al ex secretario de la Defensa Nacional, mismas que dijo, al menos por diplomacia, tendría que matizar o evitar, pues si la investigación "no sirve, simplemente se desecha y ya".