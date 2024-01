Iglesia católica potosina pide atender crisis del sector Salud

“El sector salud siempre ha sido el talón de Aquiles de los gobiernos”, señaló Tomás Cruz Perales, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Hace unos días, se inició una petición a través de la plataforma change.org para que el Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” sea dotado de los insumos necesarios para la atención a los pacientes, pues personal ha denunciado que han tenido que adquirir algunos productos con su propio dinero debido a la escasez que hay en el nosocomio.

Al respecto, Cruz Perales dijo esperar que haya respuesta a esta petición por parte de las autoridades, pues destacó que el Hospital Central “siempre ha sido esperanza para mucha gente que no tenía Seguro o incluso personas de bajos recursos”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Destacó que no sólo el Hospital Central enfrenta problemas, pues también el Seguro Social padece falta de insumos y de médicos, “incluso los trabajadores no tienen la paciencia, y es que no hay los elementos para atender a todos los derechohabientes”.

En ese sentido, señaló que lamentablemente la crisis del sector salud en México, no es reciente, y en donde fracasó la promesa del gobierno federal respecto a que se iba a contar con un sistema de salud como el de Dinamarca, “el sector salud siempre ha sido el talón de Aquiles de los gobiernos que no han sabido ponerle la atención adecuada a lo que requerimos como ciudadanos”.

Inclusive señaló que antes, tanto el Hospital central como el Seguro Social trabajaban bien, mientras que ahora se ha cambiado también el suministro de medicamentos, “no entiendo para qué hacer una mega farmacia si se puede distribuir a través de las farmacias de los centros médicos o en todo caso el Seguro”.

Mencionó que las propias precandidatas a la Presidencia de la República han destacado al sector salud como una prioridad para el país, “es obvio, necesitamos que se atienda el sector salud en todos los aspectos, desde los niños que padecen cáncer hasta personas con enfermedades crónicas o que requieren más cuidados, creo que le toca a nuestras autoridades y tienen que trabajar por eso”.

Por ello, Cruz Perales dijo esperar que la federalización del Hospital Central al pasar a IMSS Bienestar, no afecte a los pacientes, “hay una gran necesidad en el sector salud y ojalá estos lugares no dejen desamparado a todas estas personas”.