Coaliciones no abonan a un triunfo seguro: Priego Rivera

La imposición de la dirigencia nacional de Morena sobre los militantes potosinos, no abonará al triunfo de la coalición formada con el Partido Verde, auguró Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Luego del altercado ocurrido el martes por la noche, cuando representantes nacionales de Morena acudieron al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para registrar una coalición con el PT, PVEM y Nueva Alianza, el vocero de la Iglesia Católica dijo considerar que esta imposición no abonará al triunfo de dicha coalición, puesto que no fueron escuchados los militantes potosinos.

Local Serrano debe dejar la dirigencia de Morena, está ligado a Horacio Sánchez: Roxana Hernández

Destacó que "esta es una elección local, esta no es una elección federal, sí sería peligroso que se impusiera desde fuera a quien sea, muchos militantes no quieren", y dijo esperar que esta violencia no se repita en el proceso electoral, y que se lleve a cabo conforme a las leyes.

Respecto a la otra coalición en la que convergen la derecha y la izquierda, Priego Rivera manifestó que habrá que ver cómo armonizan sus ideologías y que esta unión puede ser algo circunstancial, pues "cualquier partido que quiera ganar, tiene que aliarse", esto porque señaló, la coalición encabezada por Morena cuenta "con toda la maquinaria y el dinero del Estado".

Escucha este podcast y descubre como darle deliciosos toques de sabor a tu cocina ⬇️

Apple Podcast

Google Podcast

Spotify

Acast

Deezer