Identifican a grupo de personas con “dinero poco claro” en la Huasteca potosina

Rumbo a las elecciones del 2024, podría considerarse como focos amarillos la presencia de un grupo de personas en la Huasteca potosina con dinero “poco claro”, es gente que viene de fuera, en concreto del estado de Tamaulipas.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quien aseguro que “se revisa como se van haciendo las cosas, la situación en general de la entidad, para que todo se lleve en calma”.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Siempre va a haber alguna eventualidad, opinó, “lo importante es que nosotros estamos atentos a cualquiera de alguna que pudiera suceder, recientemente, con un esfuerzo importante y único en todo el país, se firmó un pacto de civilidad democrática con todos los actores políticos y todas las entidades involucradas”, recordó.

Añadió que ese pacto está abierto para que cualquier persona pueda sumarse, “con independencia de ello nosotros, como autoridad, estamos obligados a garantizar, primero que se lleven a cabo las elecciones, segundo que se lleven a cabo en paz, y tercero que se respete la decisión de los potosinos, de los votantes; en ese camino estamos”.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Lo único que puedo decir, reveló, es que “se ha identificado a un grupo de personas en una área de la huasteca, con dinero poco claro, pero estamos en esa labor, investigando, sobre todo para alejar dinero mal habido a las campañas; aquí no se va a permitir que absolutamente nadie -que no transparente su ingreso- pueda colocar un solo centavo a las campañas electorales de San Luis Potosí”.

Cuestionado si el tema del dinero poco claro se presenta en la huasteca potosina, afirmó que no, “no es Ciudad Valles, es en algunos otros municipios y es gente de fuera, es gente que viene de Tamaulipas”.

LUIS MIGUEL UN ÉXITO

El encargado de la política interna en el estado habló en torno al tema de que el municipio de San Luis Potosí quiso deslindarse en todo momento del concierto del cantante Luis Miguel el pasado lunes, diciendo que no se contaba con ningún permiso para realizarlo, “pues miren, yo en particular no fui al concierto, sin embargo estuve al pendiente con las autoridades involucradas, como Protección Civil, y a las 12:00 de la noche el comandante Mauricio Ordaz Flores me daba parte de un saldo blanco, donde no hubo afortunadamente ninguna eventualidad, además, los comentarios de la gente que yo he escuchado son de que fue un gran concierto”.