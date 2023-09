Hotel 5 estrellas en Xilitla revolucionará hotelería en SLP: Gallardo

La inversión, proveniente de un paisano radicado en Dallas, Texas; en un hotel de cinco estrellas en Xilitla, va a revolucionar la hotelería en la Huasteca potosina y en San Luis Potosí.

Así lo anunció el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien aseguró que “se siguen apretando las tuercas con el vecino país del norte”, al tiempo de confirmar que existe el interés de algunas empresas en Estados Unidos por arribar a nuestro estado.

Afirmó que durante su reciente visita a aquel país tuvo la oportunidad de checar ese tema, “lo platiqué con los consulados, porque es con ellos con quienes están platicando las empresas, y próximamente vamos a tener otra reunión, exclusivamente para el tema de las empresas interesadas en invertir aquí”.

El mandatario estatal refirió la reunión que sostuvo con paisanos potosinos durante esa misma visita, “muchos de ellos quienes se han convertido en exitosos empresarios”.

Son personas originarias de San Luis Potosí que radican en Estados Unidos, con dinero y con muchas ganas de invertir en la entidad, “uno de ellos ya lo hizo al arrancar mi gobierno, hoy está terminando un gran edificio en Xilitla que será un hotel de cinco estrellas, que va a revolucionar la hotelería en la huasteca; así como esa inversión hay muchas que van a llegar de otros paisanos que le quieren meter dinero a su pueblo”.

Nosotros salimos y tocamos puertas en el extranjero, dijo, “y se están dando los resultados, no vamos de vacaciones como otros que se perdían, ya no los veían, y finalmente no traían nada al estado; nosotros cada vez que salimos nos traemos algo; si no salimos más es porque aquí hay mucho trabajo, pero no podemos parar las giras, vamos a seguir haciéndolas”.

En ese sentido habló de la inversión extranjera, la llegada de más de cuatro mil millones de dólares “no fue fácil, pasaron muchos sexenios sin que en San Luis Potosí pudiéramos lograr algo así, el que más que logró fue Marcelo (De los Santos), con la General Motors, todos se caían de la emoción, hoy tenemos una inversión cuatro veces más, como si hubieran llegado cuatro General Motors al mismo tiempo”.

Finalmente, Gallardo Cardona confirmó un próximo viaje a Japón “muy posiblemente en febrero tendremos otra gira, quiero apretar en el tema de Alemania para que, ojalá, podamos cerrar una nueva planta más de una empresa que ya está aquí instalada, pero quiere abrir otra planta y quiero que esta caiga aquí, en San Luis Potosí”.