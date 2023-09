Funcionarios "que salgan de sus responsabilidades como puedan": Alejandro Polanco

No son ilegales las rifas que se han realizado entre trabajadores del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), señaló su presidente Alejandro Polanco Acosta.

Luego de que trabajadores del TECA denunciaron que algunos funcionarios del organismo han tenido que realizar rifas para pagar multas derivadas de errores -algunos cometidos por el propio Presidente-, Polanco Acosta admitió que sí se han realizado rifas.

Explicó que en ocasiones, cuando se cometen omisiones ante los juzgados de distrito, los trabajadores pueden ser sancionados con multas, y aunque están combatiendo las multas, hubo quienes decidieron realizar una "rifa entre amigos, a lo cual yo no me opongo, estoy de acuerdo que salgan de sus responsabilidades como puedan".

Manifestó que en tanto no se distraigan de su trabajo, no ve mal que realicen rifas, que además "no tiene ninguna situación ilegal".

Aseguró que a pesar de la carga de trabajo que tiene el Tribunal, y del poco personal con el que cuenta para realizarlo, son muy pocos los errores que se cometen que derivan en multas, pues indicó que en estos dos años y medio que él lleva al frente, se han aplicado tres sanciones solamente.

Por otro lado, Polanco Acosta señaló que el TECA está por llegar a 800 trámites este año, lo que refleja una disminución en comparación con años anteriores en los que se tenía prácticamente el triple de casos.

Mencionó que las entidades del gobierno estatal y el Ayuntamiento capitalino son las que generan más demandas, pues entre ambos entes acaparan entre 60 y 70% de los asuntos, lo cual atribuyó a la cantidad de trabajadores que aglutinan.