Hay solución al desabasto de agua en Mexquitic: Faustino Pérez “El Tucán”

El clamor de la gente en Mexquitic es que haya agua, algo primordial para los habitantes en su cocina, en la labor y para sus animales, es una situación que da tristeza.

Así lo afirmó en entrevista el candidato del Movimiento Laborista a la alcaldía de Mexquitic, Faustino Pérez, quien explicó que su proyecto a nivel municipio es buscar recuperar todas las concesiones perdidas y canceladas; perforar pozos; hacer pequeños estanques en los ríos y en las en las bajadas de agua para obtener la poca que hay, “porque las lluvias últimamente son muy escasas y la escasez nos está llevando a la dejadez”.

Añadió que ya no se hacen bordos ni represas, “como lo hacían nuestros antepasados para detener el agua, además de que almacenaban arena que nos sirve para construir casas y puentes, pero se perdió esa costumbre”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

El aspirante presumió que en solo 15 días ha recorrido casa por casa, negocio por negocio, y comunidad por comunidad, “la verdad hemos tenido muy buena aceptación, la gente nos ha dado un gran recibimiento, nos ha ido muy bien en todo el centro, poniente y parte norte de nuestro municipio”.

En las instalaciones de esta casa editora opinó que la actual administración y las anteriores “no le tienen amor a su pueblo, yo veo a mis compañeros de campaña como unas personas muy ambiciosas no quieren a su pueblo, porque si lo quisieran lo ayudarían”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

“El Tucán” explicó que su candidatura es por el partido Movimiento Laborista “un movimiento que inició a nivel nacional y que ha venido haciendo una gran labor, actualmente tiene presencia en ocho estados de la república y uno de los mejor fundamentados es San Luis Potosí; estamos participando en 39 municipios con candidatos y 15 diputaciones locales”.

El partido fue fundado, abundó, por compañeros de lucha, trabajadores y también gente muy preparada, “yo ya había querido participar la vez pasada por Morena, en México me vieron futuros compañeros que entonces querían hacer un nuevo partido y me dijeron: Tucán te queremos dentro del equipo, queremos que seas partícipe de este nuevo movimiento y queremos que nos eches la mano”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Desde siempre yo había querido participar para presidente municipal, los compañeros me dijeron 'vamos a echarle ganas' y aquí estamos, “la gente de mi de mi lindo Mexquitic me ha apoyado en la forma más más sincera, paso a una tienda, me apoyan con un agua, con un refresco, y compañeros que están 'del otro lado' que fuimos una vez compañeros de lucha, también me han apoyado; me gana el sentimiento porque a veces yo pienso que ellos dejan de darle algo de comer a sus hijos para apoyarme, solo porque quieren ver un cambio”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Finalmente, “El Tucán” quien se dijo 'de pueblo y de rancho', afirmó ver que “los compañeros que participan por los demás colores la verdad andan derrochando mucho dinero, no sé si será de ellos, lo traerán prestado, o de dónde estarán sacando tanto”.