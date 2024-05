Candidatos por la alcaldía de SLP, sin propuestas para el campo: CRC

Ninguno de los candidatos a la presidencia municipal de la capital ha considerado en sus propuestas de campaña al sector agropecuario del municipio y están enfocándose en propuestas vagas enfocadas solo en la zona metropolitana, de ahí que el sector rural se encuentra sin motivación en el proceso electoral y decepcionado de todos los aspirantes.

Así lo comentó en entrevista, Francisco García, representante de la Coordinadora Regional Campesina que agrupa a más de 4 mil campesinos de las delegaciones de Pozos, Bocas y La Pila, además de campesinos de la zona no delegacional.

“Hemos platicado con los equipos de varios candidatos a la presidencia municipal y les hemos observado es que las campañas no nos convencen, no hablan de los asuntos que nos interesan a nosotros en las zonas rurales y en el sector agropecuario, no hablan de las necesidades, ni del desarrollo de las delegaciones y zona no delegacional, eso nos desmotiva”.

Dijo que a la gente de la zona rural no le interesan los temas de los candidatos y candidatas por su falta de ideas y de aportación para el sector del campo, por la falta de propuestas para eventualmente impulsar el desarrollo integral del sector agropecuario en la zona rural del municipio, y están dejando de lado los problemas de falta de servicios y de apoyo al agro.

Dijo que los temas que deberían considerar los candidatos en sus propuestas de campaña deberían ser también, el desarrollo del sector agropecuario porque de ahí vive la gente de las áreas rurales.

Otro tema es la falta de servicios a lo que nadie le entra por la alta dispersión demográfica, y atender el total descuido de la red caminera de las comunidades de la zona rural de las tres delegaciones y zona no delegacional. “Esos temas no se tocan”.