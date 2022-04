Hay controversia en cuanto a convocatoria de Asociación Potosina de Abogados

A unos días de que se lleve a cabo la elección en la Asociación Potosina de Abogados hay controversia en cuanto a la convocatoria.

De manera conjunta Miguel Ángel Jacobo Navarro de la Planilla 4, Marco Polo Méndez Alonso de la Planilla 3 y Pedro Vladimir Ibáñez García de la Planilla 6, señalaron que hay irregularidades en la convocatoria para la renovación de la presidencia de la Asociación Potosina de Abogados, por ejemplo un error en la fecha de la elección.

Así mismo, Miguel Ángel Jacobo recordó que la elección debía llevarse a cabo en 2020, sin embargo se postergó debido a la pandemia; en la convocatoria que se había emitido en 2020, se había considerado la instalación de casillas en las delegaciones de las cuatro regiones del estado, sin embargo en la que se emitió este año, ya no se contemplan urnas en los municipios.

Debido a ello, presentaron un escrito ante la Comisión de Honor y Justicia en el que piden: que se tome en cuenta a la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) para que se establezcan protocolos sanitarios; que se solicite vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública; que se cuente con boletas selladas y con folio por parte de todos los candidatos; y que se instalen casillas al interior del estado para que los abogados puedan votar lo más cerca posible a su domicilio.

Al respecto, Amalia García Muñoz, integrante de la Comisión de Honor y Justicia, aseguró que no hay errores en la convocatoria, aunque confirmó el hecho de que este año no se instalarán casillas al interior del estado, pues señaló que no hubo tiempo suficiente para ello, “convocando a que acudan a San Luis a emitir su voto”.

Insistió en que la convocatoria se hizo conforme a los estatutos, por lo que descartó el riesgo de que se impugne el proceso.

