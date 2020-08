Hasta octubre comparecerá gabinete de seguridad ante diputados

Ya no tiene caso citar a comparecer a las autoridades de seguridad pública, porque aparte de que no acuden o lo hacen sin disposición de participar en un ejercicio democrático, siempre se regresa a lo mismo de no hacer lo suficiente para proteger a los potosinos, dijo la diputada Beatriz Benavente Rodríguez.

“Ya hemos tenido comparecencias a las que se ha convocado a los funcionarios responsables de la seguridad pública, pero es lamentable que de nada hayan servido, no tienen interés para asistir a un intercambio sano de opiniones, ni son receptivos a las sugerencias”, manifestó la presidenta de la Comisión de Seguridad.

Añadió la legisladora priísta que “lo peor de todo es que no plantean cambios ni siquiera tienen el interés por resolver la inseguridad y definitivamente en el corto plazo no tenemos programado realizar este tipo de reuniones porque ya sabemos que no sirven”.

Sin embargo, en el mes de Octubre se tienen que llevar a cabo las comparecencias de gabinete estatal por la Glosa del Informe de Gobierno y es ahí donde “invito a toda la ciudadanía para que esté atenta de las reuniones con el gabinete de seguridad, porque vamos a hacer duros cuestionamientos”.

Benavente Rodríguez expuso que en San Luis se cometen delitos de diferente impacto porque por un lado no existe procuración de justicia ni prevención, de tal manera que es un campo fértil para la delincuencia organizada y para la delincuencia común, “porque saben que pueden operar y no pasa nada”.

