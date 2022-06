Hasta ahora no se han encontrado armas blancas ni drogas en escuelas: SEGE

Tenedores, cerillos, tijeras con punta, entre otros, son parte de los objetos prohibidos que se han detectado en el operativo de revisión de útiles escolares que se realiza en algunas escuelas de San Luis Potosí, reconoció el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo. En esta inspección no se han encontrado por el momento, armas blancas ni sustancias adictivas.

"Ahorita se echó a andar el programa y estamos ya detectando los focos rojos, en coordinación con dependencias de seguridad, qué es lo que pretendíamos al echar andar este operativo?, íbamos a estar asistiendo a las instituciones, y qué es lo que se encuentra?, en realidad afortunadamente son situaciones por falta de información, son tenedores de fierro que les mandan para el lonche, cerillos, encendedores, tijeras de punta que no están consideradas dentro de los útiles escolares y se requiere que tomen precauciones para que no puedan tener algún daño en la integridad de los alumnos".

A dos semanas de iniciado el operativo, no se han detectado armas blancas en ninguno de los planteles revisados y argumentó que no pueden especificar qué planteles estarán visitando, para no alertar a los estudiantes, en caso de que metan algún artefacto ilegal

No se puede señalar que se trata del polémico Operativo Mochila, ya que es un dispositivo de revisión que está establecido en conjunto con padres de familia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, precisamente para proteger los derechos de los niños.

"De momento, no hemos encontrado sustancias en esta revisión exhaustiva, pero esperemos que con esta llamada de atención de que vamos a estar presentes en las instituciones, se evite llevar todo ese tipo de cosas, por eso estamos avisando y estamos pendientes de las instituciones educativas".

Derivado de que acaban de echar a andar este proyecto de revisión de útiles escolares en las escuelas, mencionó que no puede precisar el número de instituciones educativas a las que han llegado, "estamos trabajando con las instituciones de seguridad, detectando los focos rojos y dando prioridad dónde hay más problema y llegar de improviso y empezar con estos operativos en todos los niveles desde el nivel preescolar, básico, medio y Superior".

Aunque cabe añadir que uno de los protocolos de revisión se registró en la escuela Secundaria número 43 ubicada en la delegación de la Pila, donde estuvieron presentes las dependencias de seguridad como la Policía Municipal, Estatal y Federal, así como Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, bomberos y todas las corporaciones que de alguna manera ayudan a dar seguridad a los centros educativos".

Por lo pronto descartó entrar a las universidades, y estarán enfocados a los niveles básicos.

Finalmente se indicó que cuando se encuentran objetos prohibidos, se aplica una estrategia de atención integral a los estudiantes que son asesorados e incluso les dan tratamientos psicológicos en el caso de Educación inicial y hasta les hablan sobre embarazo temprano, prevención de adicciones en el caso de educación media.