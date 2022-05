SEGE revisa útiles escolares para evitar riesgos como en Texas

El secretario de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, informó que se inició con un programa de revisión de útiles escolares, con el fin de evitar riesgo, por lo acontecido en una escuela de Texas, Estado Unidos.

Dieron inició a un programa con el apoyo de todas las dependencias de los diferentes niveles de gobierno, como es la Policía Municipal, la nueva Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano, en la escuela técnica 43 en La Pila, el cual se aplicará en todas las zonas del estado para la revisión de los útiles escolares, con un protocolo para no violentar sus derechos humanos.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

En la revisión participan los padres de familia y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, donde ellos son los que revisaran o en el caso de que no puedan participar se les pide a los alumnos que pongan en la mesa todo lo que traen en su mochila, para no meter mano, esto con protocolos muy establecidos para no tener problemas y no atentar contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En La Pila, únicamente se detectaron tijeras de punta y algunos cerillos, situaciones que atribuyen a la desinformación “pero no deben de llevarlos y de manera integral se platicara con los niños y niñas y adolescentes, para que sepan que no deben de llevar ese tipo de artículos que puedan representar un tipo de peligro para su integridad”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Hace años se aplicó un protocolo similar, después de un caso de inseguridad en una escuela del estado de Coahuila “a mí me tocó en el gobierno municipal de Soledad implementar muchos programas preventivos que hoy llevamos a cabo, como la revisión de útiles escolares que antes se llamaba operación mochila”.