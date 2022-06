Habla el multipremiado Chef Juan Carlos Galbis

“Lo mejor de la gastronomía lo tiene México, es un país digno de envidiarse, porque tiene todo lo mejor para que nuestros alimentos lleguen del suelo fértil a nuestra mesa y a nuestro paladar, ya que los productos procesados o enlatados, sabemos perfectamente bien que hacen muchísimo daño a la salud del ser humano, así que claro está que lo mejor es preparar nuestros alimentos con frutas, verduras de forma cien por ciento natural”.

“De ahí que los mexicanos deben sentirse honrados y orgullosos de tener una amplia gama de ingredientes que pueden ayudarlos a comer de una forma más saludable, teniendo el contacto directo con el suelo, con la tierra, porque de ahí venimos; somos descendientes de nuestra madre tierra, por lo que lo mejor es que vivamos interactuando con ella, y qué mejor que consumamos lo que produce y cuidemos nuestra Madre Tierra con sumo respeto y amor, más ahora que hemos atentado tanto contra ella por lucrar y hacer grandes negocios con ella, lo que a la sociedad a futuro le va a costar muy caro y con consecuencias muy drásticas ya en el corto plazo, ya estamos viendo sus graves resultados de hacer negocio con nuestra biodiversidad, lo vemos en la decadencia de nuestra flora y de nuestra fauna y de los nutrientes en la alimentación que ya no es tan sana y natural como la de nuestros ancestros”.

“Yo el futuro lo veo por ahí a nivel gastronómico, lo mejor del arte culinario y de la alta cocina está ahí, esa es la clave, que todo lo que utilicemos para cocinar sea 100% natural”.

Así lo señaló con firmeza y sin titubear el Chef Juan Carlos Galbis, Ganador del récord de Guinness, de la Paella más grande del mundo en el año 2001, quien dijo que es más sano comer así, hay que preparar y consumir los alimentos con respeto, porque ni la nueva y alta cocina de la que tanto se habla, va a funcionar si utilizamos productos procesados, azúcares refinados, ya vemos los dramáticos resultados en consumir productos enlatados, que dan pésimas, graves, lamentables y tristes consecuencias a la salud, desde la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, daños irreversibles a la glándula tiroides, hasta un cáncer severo mortal.

En el marco del X Festival del Vino este reconocido Chef, presentó su deliciosa paella, preparada con aceite de oliva extra virgen, sin embutidos, --dijo— “a mí no me gusta ponerle ingredientes que no vienen al caso, porque no son necesarios y sólo provocan obesidad y serias enfermedades, y pierde su sabor realmente original de paella”.

“Yo la verdad admiro a los privilegiados pueblos originarios, pues nuestros sabios indígenas, aprendían a cultivar, a trabajar la tierra con amor y cuidado, --de acuerdo a la temporada, claro--, y cosechaban también con sumo cuidado, protegiendo nuestra Madre Tierra, desgraciadamente se le ha perdido mucho respeto y amor”.

“Ahora es tonto consumir lo que no debemos, los procesado, los embutidos, todo aquello que no nos deja nada bueno ni a nosotros los Chef ni a nuestras familias, son conservas tontas”.

“A pesar de vivir en un mundo de estrés, prisas, inflación las comidas rápidas se deben evitar, se puede cocinar en breve tiempo, mientras se cueces y horneas los alimentos, puedes poner la lavadora, o hacer otros pendientes, ahorras tiempo y no atentas contra tu salud”.

Estas son las sabias y acertadas recomendaciones que dio el Chef Juan Carlos Galbis, “Primera Estrella Michellín de Valencia”.