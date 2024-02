Guajardo podría buscar reelección tras revés por la alcaldía capitalina

El diputado Rubén Guajardo Barrera, quien en algún momento externó su intención de ser candidato a la presidencia municipal de la capital por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, que encabezará el PRI, dijo que vio condiciones complejas para participar y así, “sería solamente perder el tiempo”.

“Tuvimos mesas mesas de trabajo con la presidenta de ese partido Sara Rocha Medina donde expuse mis inconformidades, al final eso no tiene nada de malo, pero nada más, no existieron las condiciones para poder participar de entrada, porque desde que se inició con este proceso en donde no se cumplió con el siglado que fuera el Partido Acción Nacional”.

Recordó que “en una segunda etapa donde me invitan a participar a la convocatoria, tomo la palabra en alcalde, pero luego la convocatoria sale solamente para militantes del PRI. Tuvimos que dar una rueda de prensa para aclararlo, para que hicieran la modificación en México, donde solamente dieron un día para poder participar a personas que no estuviéramos afiliados al PRI”.

Guajardo Barrera expuso que “al buen entendedor pocas palabras y no existieron las condiciones; por medios de comunicación y por todo lo que se llega a mover en temas de comunicación me enteré de un agregado a la convocatoria, pero así como una notificación formal no tengo, y creo que desde el miércoles pasado tomé una decisión”.

Sobre su futuro inmediato, expuso que “habría que valorar, existe la posibilidad de una reelección, también depende a ver si existe la oportunidad para poder participar, pero tampoco estoy obsesionado, vamos a esperar a ver cómo se van dando las cosas. Estamos todavía, como ustedes saben, sacando mucho trabajo por parte del Congreso, acabamos de iniciar el último periodo y sabremos ir sacando la chamba poco a poco”.

Puntualizó que “espero que le vaya muy bien a la coalición en el tema de la alcaldía y estaremos viendo otros proyectos a ver qué se puede generar”.