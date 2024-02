Se registra Galindo como aspirante a la reelección; ¿cuándo pediría licencia?

“En San Luis Potosí cabemos todos…”, fue la contundente frase con la que Enrique Francisco Galindo Ceballos cerró el discurso que ofreció en el auditorio del Comité Directivo Estatal del PRI, después de registrarse como pre-candidato a la alcaldía capitalina en coalición con el PAN y el PRD.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Su registro se convirtió en el cierre de la jornada de aspirantes que desde muy temprana hora desfilaron por la sede de ese partido, siendo junto con él siete los Presidentes Municipales potosinos que buscan la reelección por tres años más.

En un evento tumultuario, en una convivencia entre priístas, panistas y perreditas –presentes, incluso el ex alcalde panista Mario Leal Campos y la ex alcaldesa Victoria Labastida, así como integrantes del gabinete y Cabildo de la actual administración municipal-, envió un mensaje a “aquellos que quisieron separarnos” y reveló que uno de los pilares de que eso no ocurriera, fue la dirigencia estatal del PRD. “Los tres partidos han hecho una buena selección”, dijo al pedir cerrar filas con quienes aspiran a la senaduría, Verónica Rodríguez Hernández y Jaime Chalita.

La sede priísta se abrió para todos los colores al momento del registro de Galindo Ceballos; la lideresa estatal de ese instituto político, Sara Rocha Medina, dijo durante la concentración posterior al registro de Galindo Ceballos, que con él “vamos a seguir construyendo la capital y éste hermoso Estado…”, mientras que con el Frente Amplio por México “vamos a ganar a ganar con Xochitl (Gálvez), porque ella representa la esperanza del país, de devolvernos lo que Morena nos ha quitado”.

Galindo Ceballos reconoció estar en ese momento en una situación de sentimientos encontrados, por un lado por su registro como aspirante a la alcaldía capitalina, y por el otro por el deceso del ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta, y recordó su cercanía con él desde hace más de 30 años.

A la par el PRI aprovechó para hacer un reconocimiento al ex mandatario, calificado por Rocha Medina como un hombre de estado al servicio de los potosinos; en el evento, se pidió honrar su legado e impulsar sus ideales.

Alberto Narváez Arochi, de la asociación Potosinos con Valor, habló en representación de la sociedad civil, y señaló que Enrique Francisco Galindo Ceballos, es la única opción para poder mantener la ciudad. “La ley sí es la ley y tú representas ese valor…”, dijo.

Antes, en entrevista previa a su registro, Galindo Ceballos aseveró que la coalición PRI-PAN-PRD es fuerte y altamente competitiva, y reconoció que el ser alcalde le permite tener una ventaja para ir por la reelección, por hoy tiene una visión de la ciudad y “conozco mi ciudad mejor que nadie”.

Señaló que una vez que sea reconocido como candidato estaría solicitando licencia “por ahí de la primera semana de marzo”, pero también dejó en claro que la ley le permite quedarse. “Mi mayor importancia es que la ciudadanía no sufra procesos electorales y no pare el gobierno, lo más importante para mí es la administración del gobierno frente a la gente, a garantizar que todo el gobierno municipal esté atendiendo a la gente aunque andemos en campaña”, señaló.