En caso de que cañeros de la Huasteca concreten la formación de grupos de autodefensa, estarían fuera de la ley, aclararon autoridades del gabinete de seguridad pública del estado.

Luego de sufrir varios ataques armados, el líder cañero y ex alcalde de El Naranjo, Eliseo Rodríguez anunció la creación de grupos de autodefensa; al respecto, el general Guzmar Ángel González Castillo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que generalmente los grupos de autodefensa son creados por los campesinos ante la omisión de una autoridad en su obligación de brindar seguridad, pero en este caso sí ha existido respuesta de la autoridad estatal con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional.

Señaló que inclusive este jueves se tuvieron resultados del operativo con el aseguramiento de armas y personas con droga, “estamos haciendo la tarea”. Agregó que además, si estos grupos portan armas y no están registradas, incurrirían en un delito, y no tendrían facultades de autoridad, por lo que no podrían realizar detenciones de civiles.

También el vocero de Seguridad, Miguel Gallegos Cepeda coincidió en que no existe una figura legal para crear grupos de autodefensa, por lo que en caso de que se formen, estarían fuera de la ley, “habría un acercamiento en dado de presentarse, para disuadirlas”.

Manifestó que tanto el Secretario General de Gobierno como el Secretario de Seguridad se reunieron por separado con el líder cañero para que exponga la situación que vive y conocer qué alternativas de apoyo desea, aunado a que la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado iniciaron indagatorias sobre los hechos que han ocurrido, sin embargo destacó que por parte del ex alcalde no existe una denuncia formal de los ataques que ha sufrido, “no existe una denuncia formal para continuar una investigación o aperturar una carpeta de investigación con todos los elementos necesarios y poderle asistir”.

Gallegos Cepeda mencionó que tampoco hubo denuncias formales hace meses cuando hubo varios cañeros que dijeron haber recibido amenazas, aunque dijo desconocer si no denuncian por miedo o desconfianza en las autoridades, “pero todos los instrumentos del Estado y la Fiscalía están dispuestos para apoyar”.