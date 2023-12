Gobierno de SLP podría solicitar préstamo por deuda del gobierno federal

En el caso de que el Gobierno Federal no envié los recursos que adeuda a San Luis Potosí, la administración estatal se vería obligado a solicitar un crédito quirografario, encaminado a cumplir con las obligaciones de fin de año.

Así lo confirmó el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien manifestó su confianza en que aun pueda llegar ese dinero, “no nos han dicho nada, pero seguimos confiados en la llegada del recurso”.

A poco más de una semana para que concluya el año, refirió, “sigue sin llegar parte del recurso federal, sobre todo para nóminas federales, ya que las estatales ya están cubiertas”.

De lo contrario se tendría que pedir un crédito de tipo quirografario para el cierre de 2023, reconoció, aunque se le ha insistido a la federación acerca de la necesidad que tiene el estado de ese presupuesto hasta ahora no ha habido respuesta.

A esta fecha seguramente habrán cerrado las arcas la federación, observó, por lo que es difícil que puedan llegar, pero no se descarta “y hasta el último momento esperaremos ese dinero, que tiene que ver con nóminas de organismos federales”.

En el mismo tema, el titular de la Secretaría de Finanzas, Omar Valadez Macías, argumentó desconocer la cantidad de los recursos que puedan recuperarse, “es el mandatario estatal quien directamente está realizando las gestiones”.

El funcionario estatal coincidió en la necesidad de pedir un préstamo, “vamos a tener que solicitar un crédito quirografario en caso de que no llegue el recurso, esperamos no tener que llegar a eso y todavía estamos confiados en que nos pueda llegar, pero la realidad es que no han dicho nada”.

Cortesía | Secretaría de Finanzas

2024 INICIARÁ CON OBRAS

En otro orden de ideas, Gallardo Cardona adelantó que en enero iniciará la construcción de dos nuevas rutas del sistema de movilidad Red Metro, así como la continuación de otra etapa de la vía alterna Circuito Vial Potosí hacia la Zona Industrial, con la bolsa de recursos disponible.

Queremos comenzar con fuerza 2024 en lo que corresponde a generación de infraestructura, concluyó.