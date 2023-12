Citadina "elimina" cobro del estacionamiento

Tras el exhorto realizado por el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez al centro comercial Citadina para eliminar el cobro del estacionamiento a sus clientes luego de que fuera publicado en el Diario Oficial del Estado la gratuidad de estos espacios desde la semana pasada la administración cumplió y desde este jueves la utilización del espacio no tuvo costo para clientes de cualquiera de los establecimientos que se encuentran en la plaza.

Si bien fueron colocados varios anuncios del tamaño de hojas de maquina en varios puntos del centro comercial, como en los accesos, en los que se podía leer “Estacionamiento gratis realizando una compra en cualquiera de los locales de la plaza; Para validar tu compra es necesario acudir a la oficina del estacionamiento”, la gente no se dio cuenta y pagó de manera normal.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Uno de estos casos es de Katy Delgado, quien pagó el estacionamiento normal, a pesar de que realizó compras en negocios establecidos al interior del centro comercial, pensando que solo se había valido el estacionamiento gratis si se compraba en la tienda Soriana “No sabia que ya habían aplicado la ley y que era en todos los negocios, pensé que solo era en Soriana” dijo a El Sol de San Luis.

Por otro lado Jesús de Ávila Gómez también hizo el pago completo del estacionamiento, quien dijo que desconocía la medida, aunque en su caso no compró nada, ya que tuvo que salir porque lo esperaban en otro lado, sin embargo calificó como muy positiva la medida “Ya pague, no sabia que si comprabas algo ya era gratis el estacionamiento, me parece una excelente medida, porque la verdad si es mucho lo que se paga” declaró.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Y es que actualmente la plaza esta realizando un cobro de 25 pesos por dos horas, presentando un incremento a lo que se tenia hace apenas unos meses, cuando cobraba 22 pesos, convirtiéndose en uno de los centros comerciales con el costo más alto de estacionamiento, cobrando 10 pesos más, en las horas subsecuentes.

Durante el recorrido que realizó esta casa editora, también se pudo ver a elementos de la Dirección de Seguridad Publica en el municipio haciendo labores de proximidad social, así como de vigilancia en el centro comercial.