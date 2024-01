Gallardo niega adeudo con el Poder Judicial; “no llevan bien los números”, dice

El Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí buscará que la mayoría de sus candidatos correspondan a perfiles jóvenes rumbo al proceso electoral de junio próximo.

En la participación democrática es importante que la juventud alce la voz, así lo consideró el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien calificó como “positivo” que Movimiento Ciudadano por ejemplo haya postulado a Jorge Álvarez Máynez como su candidato presidencial.

Apenas el martes había confirmado que un miembro de su gabinete -relativamente joven- podría buscar la precandidatura a la alcaldía capitalina, de cara al proceso de inscripción en ese instituto político; mismas aspiraciones que han manifestado los diputados federales, Gilberto Hernández Villafuerte y Sonia Mendoza Díaz.

NO DEBEMOS AL PODER JUDICIAL

En otro orden de ideas, el mandatario estatal negó que la administración estatal tenga adeudos con el Poder Judicial, más allá de no deber, dijo, se les prestaron 35 millones de pesos apenas el mes pasado, al cierre del 2023.

La Secretaría de Finanzas no tiene ningún adeudo con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, nosotros ya pagamos todo, insistió, “el problema es que el Poder Judicial no efectúa adecuadamente sus pagos mensuales o no lleva bien los números, no le debemos ni un peso, le hemos pagado todo y ahorita ya no tenemos adeudo”.

Añadió que el recurso -por el que las y los trabajadores iniciaron un paro de labores el pasado lunes, argumentando retraso en sus pagos- lo tiene el Poder Judicial, por lo que son ellos quienes tendrán que pagarles a sus trabajadores.

Finalmente, Gallardo Cardona dejó entrever la posibilidad de que el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí pueda solicitar otro préstamo, destinado a cubrir los adeudos que presenta con sus trabajadoras y trabajadores.

Desde el pasado lunes, empleados de base y sindicalizados de ese poder se manifestaron en varias ciudades de la entidad potosina, con el fin de evidenciar la falta de prestaciones correspondientes al fin de año.