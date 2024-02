Gabino Morales se baja de contienda por el Senado; apunta al '27

El ex delegado de los programas del Bienestar en San Luis Potosí Gabino Morales Mendoza, aseguró que no está de acuerdo en quedarse fuera de las candidaturas al Senado de la República por MORENA como era su aspiración, pero, seguirá apoyando al movimiento aunque “en el ’27 –habrá elección de gobernador- no me voy a dejar”.

“No me siento sacrificado porque he vivido lo mejor del movimiento, lo he disfrutado, he apoyado bastante, me siento muy contento y satisfecho. Desde luego, el Senado era una oportunidad para recorrer el Estado, porque viene el ‘27 y ahí sí, ahí no me voy a dejar, ahí nos vamos a ver, el camino está abierto, vamos a trabajar y vamos a seguir”, advirtió.

En entrevista antes de reunirse con la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y luego de que MORENA dio a conocer que su candidata en San Luis será Rita Ozalia Rodríguez, Gabino Morales señaló que “tengan la seguridad de que San Luis Potosí va a ser guinda, y no por mí, hay muchos sectores que están apostándole a una opción como Morena y van a venir cosas muy buenas. Faltan tres años, ya caminé trece, me faltan otros tres, en otros tres años vamos a hacer mucho, ténganlo por seguro”.

Sobre el hecho de haber quedado marginado de las candidaturas al Senado, manifestó que “soy muy respetuoso de las decisiones que tome Morena, puedo estar de acuerdo o no, pero soy respetuoso y siempre habrá un lugar donde apoyar al movimiento, voy a reunirme con la doctora Sheinbaum para conocer las tareas que me va a encomendar”.

Reveló que ganó la encuesta interna para designar candidatos al Senado, “desconozco algunas cosas que a lo mejor quien las tendría que aclarar sería Mario Delgado, pero aún así lo que la doctora decida para el movimiento siempre yo lo voy a respetar. Puedo ser servidor de la Nación otra vez, yo no tengo problema, soy una persona que disfruta lo que hace y lo que se me plantee voy a hacerlo”.

¿Quién decide, Claudia Sheinbaum o Mario Delgado?

Pregúntenles a ellos, ahorita que la vean le preguntan quién lo decidió. Yo estoy acatando las decisiones y voy a apoyar, me voy a reunir con la doctora, voy a platicar con ella y vamos a ver qué...