Que se investigue a Gabino Morales antes de darle candidatura: Lorca

Las acusaciones que prevalecen contra el ex delegado en San Luis de los Programas del Bienestar, cargo al que renunció para buscar la candidatura de MORENA al Senado de la República, Gabino Morales Mendoza, deben ser investigadas y de resultar ciertas, se le debe impedir ser candidato a cualquier cargo de elección.

En MORENA se deben postular perfiles sin señalamientos y hay que evitar que “presuntos delincuentes” abanderen al partido sobre todo en posiciones federales, porque hay un gran compromiso con el pueblo de México, y no sería válido que este tipo de personajes lo representen, dijo el diputado José Antonio Lorca Valle.

Gabino Morales Mendoza tiene señalamientos por presunto acoso sexual entre otros presuntos delitos, “ya tuvo que haber renunciado –a sus aspiraciones- o deslindarse si esto es falso, pero si es cierto, que grave tener una persona señalada de acoso sexual como abanderado de MORENA".

“Como Grupo Parlamentario de Morena, esperamos mejores perfiles que respeten los preceptos de no mentir, no robar y no traicionar, por lo que sí estás acusaciones son ciertas no debería ser candidato a ningún cargo de elección popular y responder estás acusaciones ante las autoridades correspondientes”.

Antonio Lorca Valle manifestó que “sabemos de buena fuente que Morales Mendoza iba a ser vinculado a proceso el pasado 2 de noviembre por estas acusaciones, pero no hubo seguimiento por parte de las autoridades, por lo que se espera que no haya impunidad pues MORENA no se puede convertir en lo mismo de que se queja y combate”.

“Estas denuncias vienen desde tiempo atrás, cuando Morales Mendoza, tomó la responsabilidad al frente de la delegación de la Secretaría del Bienestar”, por lo que descartó golpeteo político en su contra, estás denuncias se deben investigar y aclarar, puntualizó.