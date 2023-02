Gabinete estatal debe informar a medios, sin excepciones: JGTS

En el actual gobierno siempre hay cosas que informar, trabajamos todo el día además de la evaluación constante que se realiza de nuestro trabajo, yo informo con gusto y hago un llamado para que mis compañeros hagan lo mismo.

Así lo expresó el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, al ser cuestionado de si hubiera una razón por la que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Leonel Serrato, ya no quiere hablar con los medios de comunicación.

“En forma general, la recomendación es que informemos; ahora, con la evaluación que el gobernador ha implementado, entre otras cosas está el qué tanta información divulgamos a través de los medios masivos de comunicación, pero también a través de las redes sociales”, advirtió.

Añadió que: la verdad es que estamos obligados a comunicar y, en mi caso, lo hacemos con mucho gusto, “siempre hay cosas que informar, todo el día trabajamos, entonces el llamado sería para que todos mis compañeros hagan lo mismo”.

Finalmente en el tema, el encargado de la política interna en el estado insistió en que no ha habido alguna recomendación para que él titular de la SCT no dé entrevistas “pues no, la verdad es que no”, precisó.

En otro orden de ideas, el funcionario estatal destacó el logro de la próxima instalación de una nueva planta de BMW en nuestra entidad, para fabricar autos eléctricos, “de entrada habría que revisar dónde más se hacen autos eléctricos en el país, creo que en ningún lado”.

Finalmente, Torres Sánchez consideró que, con lo anterior, “San Luis Potosí va a ser pionero en el tema, pero no solo eso sino también en cuestión de armadoras, estamos a punto de convertirnos en el nuevo Detroit mundial”.

