FUP colocará stand de asistencia veterinaria en el Medio Maratón Universitario

La Federación Universitaria Potosina, (FUP), colocará un stand de asistencia veterinaria, por primera ocasión, dentro del Medio Maratón Universitario, con el que buscan ayudar y asistir de la mejor manera a las mascotas que acompañen a sus dueños a este tipo de eventos deportivos.

A través de las redes sociales, la FUP, dijo que, esta iniciativa se realiza en conjunto con una veterinaria, a la que le agradecen su participación y apoyo para todos los perros que estarán presentes en esta fiesta universitaria deportiva.

Dentro del Medio Maratón Universitario, se tendrá un espacio donde médicos veterinarios, egresados y estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, brindarán asistencia gratuita a las mascotas que les guste correr.

Por la mañana de este domingo 24 de septiembre, se realizará el Medio Maratón Universitario, el cual superó las expectativas, puesto que se acabaron las ocho mil playeras que habían definido para dicho evento y se continuarán vendiendo números para la participación.

Las competencias son: el XL Medio Maratón Atlético Universitario, la XXVII Carrera Atlética Universitaria de 10 km y en la X Carrera de Convivencia 4 km; que se realizarán este domingo 24 de septiembre de 2023, a las 6:45 am el Medio Maratón; a las 6:55 am, los 10 km en sillas de ruedas; a las 7:05 am, los 10 km y a las 7:10 am, los 4 km.