Funcionarios panistas se preparan para elecciones del 2024

La Dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Verónica Rodríguez Hernández, reconoció la labor de las y los funcionarios panistas de San Luis Potosí por su trabajo a favor de las familias en cada una de sus trincheras, y remarcó que gracias a ello la gente sabe que ese instituto político trabaja mejor, da resultados y busca que día a día las familias vivan mejor.

En la capacitación al Sistema PAN, donde estuvieron los diputados federales Xavier Azuara y José Antonio Zapata; los legisladores locales Liliana Flores Almazán, Aranza Puente, Rubén Guajardo, Ramón Torres y Bernarda Reyes, regidores, síndicos y el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos, la presidenta dijo hoy más que nunca se requiere del PAN para hacer contrapeso ante el partido Morena que solo busca llegar al poder sin ideales y sin motivaciones, para beneficiar a un solo hombre.

Ante ello remarcó que las “corcholatas” presidenciales están cuidando repartirse los 30 millones de pesos para hacer su campaña ilegal. “Imagínense, con 30 millones cuántas obras no se hacen en un municipio, cuantas gestiones no se resuelven, cuantas medicinas no se abastecerían…”, señaló.

Por su parte, el alcalde capitalino remarcó que el trabajo arduo en la capital es para hacer sentir orgulloso al Partido Acción Nacional pues dijo que se está colaborando en sinergia con el él, al contar con integrantes panistas que están haciendo lo propio desde la administración municipal.

Asimismo, dijo que la capacitación con rumbo al 2024 sirve para seguir caminando, trabajando a la par, así como para dar resultados a las familias en los temas fundamentales, “que esta capacitación sirva para ello, estamos listos, estamos trabajando”, aseveró.

Del mismo modo, el secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional, Juan Carlos Martínez Terrazas, dijo que el reto de 2024 es dar la batalla en la elección más grande en la historia del país ante lo cual destacó que se tiene que hacer un trabajo amplio.

Durante la capacitación detalló las tareas que se deben atender como partido y desde los espacios donde se tienen a funcionarios y funcionarias públicas, pues explicó que hoy es fundamental la cercanía y la apertura con la ciudadanía para dar resultados.

Finalmente, la presidenta dijo que se debe hacer entre los funcionarios que saben hacer las cosas bien y de cara a la ciudadanía y los que solo buscan el poder para hacer clientelas electorales, “recuerden, una vida mejor y más digna para todos es el fin que tenemos en común y para eso estamos en el PAN”, concluyó.