Este lunes se realizará el Conversatorio Nacional sobre adicciones en SLP

El lunes 19 de junio se llevará a cabo el “Conversatorio Nacional contra adicciones” (CONACON), en la que San Luis Potosí será sede. La entrada es completamente libre y presencial.

El conversatorio se llevará a cabo el 19 de junio de las 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, en el auditorio “Rafael Nieto” de la UASLP, ubicado en Álvaro Obregón (frente a la Plaza de Los Fundadores, zona centro de la capital potosina), con una amplia gama de temáticas de gran interés y beneficio para ayudar a sobrellevar, enfrentar y erradicar estos problemas de alcoholismo y drogadicción, abordando el origen y las causales de estos graves problemas sociales.

Conversatorio Nacional contra adicciones” (CONACON) / Cortesía

Se invita a participar no sólo a personas alcohólicas, drogadictas y sus familiares, sino a todas aquellas personas interesadas en estas temáticas y que prestan sus servicios profesionales a instituciones o centros de rehabilitación para AA, desde luego también se invita a aquellos que tienen problemas con las drogas y no pueden dejar de consumirlas y no cuentan con ningún tipo de rehabilitación.

El director de la Comunidad Terapéutica “Vista Hermosa”, AC., Saúl Montenegro, agradece el apoyo de las autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para llevar a cabo este importante evento, que sin duda dejará una huella fructífera, trascendente y benéfica para San Luis Potosí y para todo nuestro país, pues este relevante evento es a nivel nacional.

Indicó el señor Montenegro que en este conversatorio participarán reconocidos expertos en el tema, por lo que se abordarán las problemáticas sociales a fondo, y de mano de los expertos que nos ayudarán y nos guiarán para ir a la raíz de problemáticas que tantos estragos han causado a nuestro estado, ciudad, país, y al mundo entero, porque los problemas de alcoholismo y drogadicción dejan consecuencias sumamente graves en todos los aspectos de la vida social y afecta a todos los estratos sociales.

Conversatorio Nacional contra adicciones” (CONACON) / Cortesía

Los especialistas expertos en problemas de drogadicción y alcoholismo son: Lic. Arturo Conde Pérez, Vicerrector de la Universidad del Conde y Presidente Nacional de CONACON, así como: Sr. Albino Cuevas Mendoza, Fundador y Director de CRREAD y del Programa Nacional con Proyección Mundial.

Lic. Enrique Puga Virgen, Presidente de la Federación de Centros Especializados en Tratamiento y Prevención de Adicciones del Estado de Colima. Dr. Rogelio Araujo Monroy, Director en Ciencias Antropológicas y Maestro en Psicología Social de Grupos e Instituciones.

Se contará con la ponencia del Dr. Gabriel Ordaz Olais, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, del Colegio Nacional de Consejeros; Maestro Pedro Damián Aceves Aguirre, Presidente del Capítulo Jalisco del Colegio Nacional de Consejeros; señor Armando Soto, Presidente de Rey de Reyes, A.C. y líder del Movimiento Liberal “Fuera de Serie”.

La entrada es completamente libre y es 100% presencial. Para mayores informes comunicarse al número: 4442139229. Este conversatorio nacional sobre adicciones es organizado por Alianza Potosina Red de Centros de Rehabilitación.