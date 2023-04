Fiscalía busca erradicar barrera lingüística con indígenas, cuentan con traductores

Hasta el momento, son solo dos los traductores certificados en el Instituto Nacional de lenguas Indígenas con los que cuenta la Fiscalía General del Estado (FGE) y que apoyarán a levantar denuncias y podrán colaborar en audiencias orales, esto, tratar de erradicar la barrera lingüística en los procesos penales, así lo informó Daniel Aquino Martínez, fiscal especializado para la atención de personas, pueblos y comunidades indígenas.

"La Fiscalía se dio a la tarea de contratar, dos traductores debidamente certificados por el Instituto Nacional de lenguas indígenas, tenemos dos personas debidamente certificadas en la lengua indígena, específicamente en Téneck y Náhuatl ", dijo.

Señaló que a pesar de que estos dos traductores no son los suficientes para la atención de un total de 24 municipios en dónde residen pueblos indígenas, es un gran avance para la impartición de justicia.

"De antemano ya no existe esa barrera lingüística respecto al entablar la conversación o al levantar las denuncias o inclusive en los procesos penales en las audiencias de juicios orales. Creo que en esta parte hemos tocado una fibra sensible donde el reclamo de nuestros pueblos originarios ante esa barrera linguística, la persona que llega a nuestra fiscalía puede hablar la lengua original sin temor a que no se le entienda”

Por último Aquino Martínez apuntó que esto es parte de un avance, para quienes son parte de laguna pueblo originario y busca una atención prioritaria en su lengua, acciones que son parte del acceso y valía de sus derechos humanos.

"Hasta ahora hemos este brindado apoyo en audiencias en el municipio de Rioverde, inclusive en San Luis Potosí se nos ha requerido, pero en el momento que sea necesario ellos estarán sin ningún problema a la disposición ", finalizó.