Fenómeno de la luna roja es fácil de observarse durante todo el año: UASLP

Diana Sofía Huerta Ramírez, astrofísica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, asegura que durante todo el año es fácil de observar el fenómeno de la luna roja incluso en las puestas de sol. En todo el año Hay posibilidad de ver esta hazaña de la naturaleza.

Este fenómeno se da por la ubicación de la luna cuando ésta sale por el horizonte a 180 grados del cielo, se ve de color rojo y eso se debe a que la luz atraviesa la atmósfera y funciona como un filtro.

Hay que tener en cuenta que la luz que llega de la luna es la que refleja el sol sobre ella, este cuerpo celeste no tiene luz propia y estos rayos que atraviesan la atmósfera al pasar por ella funciona como un filtro y únicamente estaríamos viendo la longitud de onda roja del cuerpo astronómico, por eso parece que se pinta colorada.

Este tipo de fenómenos se observa en los eclipses y casi siempre cuando es luna llena "se da cuando el sol se está poniendo cuando el Horizonte se ve rojo, de hecho en estos días el sol se veía completamente rojo y estos fenómenos del cambio de color de la luna, no es nada fuera de lo común".

Cuando la luna se ve muy grande, es por el sitio por el que sale, si las personas observan cuando empieza a avanzar la noche, "tenemos la luna en un punto senil que sería como si estuviera en nuestra cabeza, en el centro del cielo, hacia arriba, y ahí se ve muy pequeñita, es por estas ubicaciones que su salida donde se estaría ocultando y por eso se ve mucho más grande y se hace este fenómeno óptico, de una súper luna de color rojo".

Básicamente no existe un efecto en la tierra por el color rojo de la luna pero menciona que las mareas tienen que ver mucho con este satélite natural de la Tierra "las mareas no existirían si la luna no existiera, hacen que se generen las mareas y principalmente este fenómeno se genera por la fuerza gravitacional que existe entre la luna y la tierra, si no tuviéramos una, no tendríamos este fenómeno que son las mareas, pero no es un fenómeno fuera de lo común, más que la gravedad natural que ya existe entre la luna y la tierra".

Aunque se dice que la luna más grande del año es la de octubre o que incluso hay dos súper lunas en el mes, estas suceden todo el año, pero se cree que este mes es especial, porque se empalman los calendarios, pero en realidad de todo se puede entender si se pusiera mayor atención a todos los meses "podemos ver que desde su salida por el Horizonte se ve una luna muy grande en cualquier mes y este fenómeno no es particular del mes de octubre, porque no hay ninguna relación específica, si en octubre se va a poner roja o grande, solamente en los eclipses, es cuando se puede apreciar el fenómeno de la luna muy roja, esto depende de la atención, porque sale en ciertos meses la información, de que es la luna más grande o más roja o las puestas de sol, vemos que las nubes se pintan de rojo, a veces hay colores que sí son un poco más escandalosos, como hace unos días se puso muy rojo el sol, demasiado, pero si no le ponen atención pasan desapercibidos".